Не должно быть долбо*бов-командиров. Семенченко назвал три условия набора зэков в ВСУ

Бывший нардеп объяснил волну СЗЧ и дезертирства

Из-за снижения количества военнообязанных, готовых принять участие в отражении полномасштабного российского вторжения, украинским властям приходится прибегать к набору в ВСУ добровольцев из числа заключенных. При этом рекруты из числа зэков бывают гораздо более мотивированными, чем пришедшие по мобилизации бойцы.

Об этом бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" НГУ и народный депутат ВРУ VIII созыва Семен Семенченко рассказал в интервью сайту "Телеграф".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Медведчука нужно было пристрелить: Семен Семенченко о работе на ГУР, уголовных делах и том, куда же он "исчез", ч. I".

— Все эти годы я добивался, чтобы мне дали возможность создать боевое подразделение. И не только потому, что у нас большой опыт. Все города, которые потом м*скали занимали: Лисичанск, Попасная, Бахмут, все эти места мы, батальон "Донбасс", освыбождали в 2014-2015 годах за счет большой крови и больших жертв наших ребят. Поэтому, конечно, мы имеем мотивацию и потенциал сделать все, чтобы на поле боя помочь нашим побратимам, — говорит бывший комбат.

По его словам, подразделение из бывших заключенных создается на основе нескольких принципов.

— Первый — это мотивация. Человек, когда приходит в подразделение, должен понимать, что руководство вместе с ним на фронте, а не в нескольких десятках километров.

Второе – доверие к руководству.

Третье — человек понимает, что руководство знает о том, что он хочет в плане служебного и профессионального роста. Чтобы не было такого, что снайпер используется в качестве водителя, а пилот БПЛА роет окопы. То есть не должно быть долбо*бов на должностях командиров. Во многих подразделениях так и есть, а во многих наоборот, — говорит Семен Семенченко.

Он добавил, что многие солдаты не готовы рисковать и гибнуть только ради Украины.

— Мне как добровольцу это очень болезненно чувствовать, но это так. Поэтому сейчас очень большая волна и СОЧников (самовольное оставление части. — Ред.) и дезертиров. И должна быть еще одна мотивация, держит людей, кроме Украины. Это желание помочь своему побратиму. Желание рискнуть жизнью, чтобы защитить близкого человека, с которым ты стал почти родным во время войны, — резюмировал экснардеп.

Напомним, "Телеграф" писал, что в России взбунтовались воевавшие в Украине зеки, потому что на них смотрят как на дождевых червей.