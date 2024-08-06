Шойгу плачется, потому что Путина проигнорировали: в Кремле снова намекают на переговоры

В России не видят разницы между предложением и ультиматумом, но смешно жалуются

В России продолжают канючить переговоры, от которых сами и отказываются. Секретарь СНБО РФ Сергей Шойгу, который посетивший Тегеран с официальным визитом, пожаловался на отсутствие реакции от Киева на "предложения" Путина.

Российский диктатор еще в июне выдвинул условия для разрешения конфликта, но их проигнорировали. Нытье Шойгу передает российское издание "Интерфакс".

Шойгу жалуется на игнор Путина и намекает на переговоры

"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", — прокомментировал он игнор ультимативных предложений Путина, которые тот озвучил в июне 2024 года.

Шойгу заговорил о переговорах. Якобы в них теперь нет смысла. Путина он назвал главным "переговорщиком".

"Переговоры без главного переговорщика, ― это выглядит не очень понятно", ― считает подручный Путина.

Напомним, Шойгу говорит о тех "предложениях", которые были озвучены кремлевским диктатором в середине июня 2024 года. Тогда Путин размечтался, что Украина может отдать территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Якобы переговоры начнутся после вывода украинских войск. Конечно, украинская сторона не приняла эти абсурдные предложения.

"Телеграф" ранее сообщал, что снова в Кремле заговорили о переговорах. Депутат Госдумы назвал одно условие для участия РФ в следующем саммите мира.