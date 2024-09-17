"Страшно, конечно, все мы люди": как живет Покровск под постоянными обстрелами (эксклюзивный репортаж)

Далеко не все жители решаются на эвакуацию

Ситуация в Покровске с каждым днем становится все более сложной, однако там остаются люди. По их словам, жить в городе становится страшно, но они продолжают выполнять свою ежедневную рутину.

В городе побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал разрушения от российских обстрелов. Кроме того, он поговорил с местными жителями.

Въехать в город по Горбатому мосту (путепровод "Восточный") не получилось, поскольку он получил существенные повреждения.

В Покровске повсюду видны следы недалеких боевых действий. Он находится неподалеку от линии фронта, а потому работу артиллерии здесь слышно очень хорошо. Кроме того из-за постоянных обстрелов повсеместно встречаются разрушенные и поврежденные здания.

"Страшно конечно, мы же люди все живые", — рассказали местные жительницы, которые вышли обрезать кусты.

Тем не менее близость боевых действий заставляет многих покинуть свои дома. Одна из местных жительниц также вывозит с собой домашних животных. У нее с собой три щенка и четыре кота, однако она говорит, что дома еще остались козы и еще один кот, которого она не смогла найти, а также мама щенков. По ее словам, собака останется с мужем, чтобы ему не было одиноко.

"Я вернусь. Любыми путями", — добавила местная жительница.

По ее словам, взрывы в городе слышны каждую ночь, из-за чего приходится спускаться в подвал. Однако женщина добавила, что подвал не очень удобный и говорить о нормальном сне не приходится.

Как сообщалось ранее, россияне накануне ударили по путепроводу "Восточный" в Покровске двумя авиабомбами, чем привели к его частичному разрушению.

Кроме того, в результате российского обстрела разрушен Мирноградский мост. Он соединял Покровск с Мирноградом.