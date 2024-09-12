Москвичи не хотят умирать за Курск: Тимоти Снайдер назвал две неожиданные причины

Выбирая между Курском и Крымом, Путин остановится на втором, говорит американский историк.

Для непризнанного Западом президента Владимира Путина будет более болезненной потеря оккупированного РФ Крыма, чем Курской области, частично занятой ВСУ. Причем мнение диктатора в основной своей массе разделяют и рядовые россияне, имеющие для того два резона.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный американский историк и профессор Йельского университета, автор многочисленных трудов об истории Восточной Европы Тимоти Снайдер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Конец режима Путина будет невероятным, — Тимоти Снайдер о результатах Курска, угрозе Трампа и уроке для Украины".

— Думаю, среди россиян очень мало людей, которым не безразличен Курск, — говорит историк. — Не думаю, что в Москве очень много 25-летних мужчин, желающих умереть за Курск. Понятие борьбы с Украиной для них меньшая проблема, потому что они не думают об этом, как об Украине. Они думают, что это похоже на славную битву против НАТО. Никто в Москве не представляет, что умрет в Курске.

По мнению амбасадора Украины, для Путина и россиян потеря Крыма – это другая категория, ведь остров юридически является украинской территорией.

— Но я не думаю, что мы должны сильно думать о том, как Путину больно или как он себя чувствует. Думаю, мы должны больше думать о том, что усложняет россиянам ведение войны.

Американский историк подчеркнул, что сейчас его контакты с россиянами сведены к минимуму, поэтому он может ошибаться, но согласился с утверждением, что оккупантам лучше умереть за Крым и Донбасс, а не за Курскую область.

— Сражаясь в Украине, россияне могут по крайней мере что-то украсть. А в Курской области — иначе. Они, по сути, ограбили бы своих. Совершать преступления против мирного населения на Курщине немного проблематичнее. Поэтому в этом смысле российская область сложнее украинской. В украинской, как мы видели, они могут делать все, что хотят. А в России, пожалуй, нет, — Тимоти Снайдер назвал первую причину разницы в отношении окупантов к своей и украинской территории.

Он добавил, что для российских военных на Курщине "нет славы".

— У них есть мнение, что в Украине они ведут славную войну против всего мира. Но в Курской области такого нет, — назвал вторую причину профессор Йельского университета.

Ранее Тимоти Снайдер назвал "Телеграфу два варианта конца для Путина".