От загадочного комбата до нардепа и подозреваемого: где сейчас Семен Семенченко, прятавший лицо под балаклавой (фото)

В свое время военный и депутат был очень активный в публичном пространстве

Семен Семенченко запомнился украинцам тем, что в 2014 году возглавил батальон "Донбасс", защищавший Украину на Востоке от боевиков. Впоследствии был народным избранником в парламенте. Теперь о мужчине долгое время не было новостей. Кстати, раньше мы рассказывали, куда исчез бывший регионал Александр Ефремов, сидевший в СИЗО.

"Телеграф" расскажет, кто такой Семен Семенченко и чем успел отметиться. Также узнаете, чем занимается мужчина сейчас.

Что известно о Семене Семенченко

Мужчина родом из Севастополя. В сети говорится, что он учился в Черноморском высшем военно-морском училище и Севастопольском техническом университете на факультете финансов. Однако впоследствии при подаче документов в Центральную избирательную комиссию, речь шла только об общем среднем образовании.

К 2014 году сведения о жизни мужчины покрыты разными загадками и неточностями. В разных источниках отмечается, что Семенченко был редактором газет, руководителем благотворительного фонда и разных общественных организаций.

Уже в 2014 году человек стал командиром батальона "Донбасс", участвуя в антитеррористической операции в различных горячих точках. Выступал против перемирия с боевиками на Донбассе и за объявление военного положения.

Фото из сети

Одно время он скрывался под балаклавой из-за того, что волновался за жизнь родных, живущих под оккупацией россиян. Также выяснилось, что до смены имени Семена звали Константин Гришин.

А впервые Семенченко снял балаклаву, когда его награждали орденом Богдана Хмельницкого III степени за участие в освобождении Артемовска, Попасной и Лисичанска.

Впоследствии стал народным депутатом ВРУ от "Объединения "Самопомощь". Также был первым заместителем председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Семенченко отметился еще и тем, что выступал за проведение люстрации, отмены депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

В 2016 году Семенченко вместе с другими ветеранами начал блокировать товарооборот с ОРДЛО. Они отметили, что за деньги, которые Украина платит за уголь с оккупированных территорий, боевикам дают зарплату и закупается амуниция.

Уголовное дело

В 2021 году Семен Семенченко и Евгений Шевченко, которого называли "внештатным агентом НАБУ", стали подозреваемыми в создании незаконного вооруженного формирования. Впоследствии добавили еще одно подозрение — незаконный ввоз военных запчастей, которые продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.

Так, Шевченко и Семенченко арестовали. Однако первый имел право внесения залога в 5 миллионов гривен и через несколько дней вышел. В то время как Семенченко не мог выйти под залог, поэтому продолжал находиться под арестом.

Фото: freebattalionDonbass

Через некоторое время Семену объявили новое подозрение — организацию обстрела здания пророссийского "112-канала", принадлежавшего депутату Виктору Медведчуку. Через несколько месяцев Семенченко стал подозреваемым по делу о "приобретении, хранении, передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группы лиц".

В августе 2021 года Семенченко заявил о голодовке как протест, что его удерживают в отдельной камере, а заседания судов постоянно переносят. Оно продолжалось 61 день, пока мужчину не перевели в Лукьяновское СИЗО.

Чем занимается сейчас

В июне 2022 военного выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. А поручился за него глава ГУР МО Кирилл Буданов, ссылаясь на то, что Семенченко пойдет защищать Украину от врага.

Поэтому в последние годы Семенченко проводит обучение по военной подготовке, ведет сотрудничество с украинскими защитниками, а еще присоединяется к созданию дальнобойных беспилотников. Кроме того, ветеран хочет создать собственный батальон, как это было в 2014 году.

Фото: Фейбсук Семена Семенченко

"Мое участие в обороне страны происходит параллельно с судом надо мной. Я продолжаю свою работу, помогая в организации и планировании операций. Я сотрудничаю с определенными ведомствами, в том числе с Минобороны, как в открытых проектах, так и в конфиденциальных", — рассказал он.

Семенченко также рассказывал, что после выхода из СИЗО ездил выполнять задания от ГУР МО. Впрочем, для этого ему приходилось каждый раз получать разрешение для выезда из столицы. Ведь судебный процесс над ним до сих пор не закончился.

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