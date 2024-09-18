Укр

Не только большие "бада-бумы" в тылу врага: экскомбат Семенченко назвал пять направлений своей работы

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Семен Семенченко
Семен Семенченко. Фото Getty Images

Бывший нардеп имеет множество контактов по всему миру

Экс-комбат батальона "Донбасс" НГУ Семен Семенченко создавал частную военную компанию, чтобы иметь возможность неофициально продвигать интересы Украины по всему миру, наказывать врагов нашего государства и влиять на политическую ситуацию в других странах. Однако якобы именно поэтому он и был заключен.

Об этом сам экс-участник АТО и народный депутат ВРУ VIII созыва Семен Семенченко рассказал в интервью сайту "Телеграф".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Медведчука нужно было пристрелить: Семен Семенченко о работе на ГУР, уголовных делах и том, куда же он "исчез", ч. I".

— Во-первых, я считаю, что мы не должны зависеть от того, когда до нашей власти дойдет польза таких формирований, как частные военные компании. Я абсолютно публично продвигал это в информационное пространство и помогал военным все это регистрировать в правовом поле США. Я встречался с должностными лицами Офиса президента, Минобороны, разведки, – рассказывает экс-комбат.

По его словам, это заинтересовало только Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

— Во-вторых, у меня большое количество контактов по всему миру еще с 2014 года. И всю эту сеть до войны мы поставили на службу нашей военной разведки. Наша задача была сделать все необходимое, чтобы с территории Беларуси Украине не грозило вторжение, — объясняет бывший нардеп.

Он рассказал, что все группы белорусов, которые готовились для помощи своей стране (они считали, что режим Лукашенко и российское влияние вредят Республике) попали под удар спецслужб белорусского диктатора.

— В моем деле есть официальный документ — "Поручение КГБ Беларуси в СБ Украины" — с тем, чтобы опросить меня и выявить людей, фигурирующих в них в прослушиваниях и являющихся должностными лицами военной разведки. То есть, какие люди стоят за такими-то номерами телефона, какие воинские части. Например, один из людей, о которых они пытались обнаружить информацию, это погибший в 2022 году Герой Украины, герой ГУР Виталий Игнатенко, говорит Семенченко.

В-третьих, есть масса работы и внутри самой страны-агрессора. Все летчики, бомбящие Украину, должны быть уничтожены. Поэтому Украине необходима информационная помощь тех, кто имеет контакты на болотах и возможность помогать в сборе информации за рубежом.

— Этим я занимался до войны, но это было названо "незаконным вооруженным формированием", "террористической организацией".

Также у нас есть экспериментальная база, где мы производим БПЛА, в основном, дальнобойные, которые производят большие "бада-бумы" на территории агрессора.

Есть система тактической подготовки для военнослужащих. Система, когда мы бесплатно учим военнослужащих, членов их семей работе с искусственным интеллектом, потому что по многим военным направлениям это наше будущее. И есть система подготовки OSINT-аналитиков. И все это работает как база для военного подразделения и деятельности в интересах военной разведки, – назвал еще два направления своей работы экскомбат.

Напомним, "Телеграф" писал, где сейчас находится Семен Семенченко. Экскомбат удивил ответом.

Теги:
#Беларусь #Александр Лукашенко #Дрон #Семенченко