"Веб-сайт" или "вебсайт": как правильно писать интернет-термины по новому правописанию

Новые правила написания digital-терминов на украинском

Сегодня, когда диджитал-мир стал неотъемлемой частью нашей жизни, украинское правописание наконец-то адаптировалось к цифровой эпохе. Однако написания таких слов, как "вебсайт", "ютуб", "онлайн" и другие вызывают сомнения.

Предыдущая редакция правописания, конечно, не могла предсказать появление многочисленных интернет-терминов, а к новым правилам еще не все привыкли. "Телеграф" разбирался в новых правилах написания интернет-терминов, которые вызывают немало дискуссий среди пользователей.

Слитно или через дефис? Главные изменения

Наибольшее количество новшеств касается частицы "веб-". Теперь такие слова как "вебсайт", "вебсторінка" и "веббраузер" пишем вместе. Интересно, что правописание приравняло "веб-" к таким привычным нам префиксоидам как "авіа-" или "авто-".

Но не все так просто. Слово "інтернет" в сложных словах требует дефиса: "інтернет-магазин", "інтернет-банкінг". При этом склоняется только вторая часть слова.

Что делать с "онлайном"?

Интересно, что слово "онлайн" осталось без внимания нового правописания. Однако эксперты склоняются к написанию из-за дефиса в сложных словах: "онлайн-курси", "онлайн-магазин". Что касается самого слова, то большинство специалистов рекомендуют писать его вместе, без дефиса.

Заглавные и строчные буквы в названиях сайтов

Новое правописание предлагает три сценария написания названий сайтов:

со строчной буквы без родового слова: ютуб, твітер, ґуґл;

с заглавной буквы в кавычках с родовым словом: мережа "Фейсбук";

с прописной буквы без кавычек как юридическое лицо: санкції проти Яндекса.

Правописание внесло ясность и в вопросы окончаний. Названия сайтов и почтовых служб в родительном падеже получают окончание "-а": ютуба, імейла, фейсбука.

Итак, хотя некоторые моменты все еще остаются дискуссионными, теперь мы, по крайней мере, имеем официальные рекомендации по написанию наиболее распространенных интернет-терминов. Пишите на украинском правильно.

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