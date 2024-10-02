"Веб-сайт" чи "вебсайт": як правильно писати інтернет-терміни за новим правописом

Нові правила написання digital-термінів українською

Сьогодні ж, коли діджитал-світ став невіддільною частиною нашого життя, український правопис нарешті адаптувався до цифрової епохи. Проте написання таких слів, як "вебсайт", "ютуб", "онлайн" та інших викликають сумніви.

Попередня редакція правопису, звісно, не могла передбачити появу численних інтернет-термінів, а до нової ще не всі звикли. Тож "Телеграф" розбирався у нових правилах написання інтернет-термінів, які викликають чимало дискусій серед користувачів.

Разом чи через дефіс? Головні зміни

Найбільша новація стосується частинки "веб-". Тепер такі слова як "вебсайт", "вебсторінка" та "веббраузер" пишемо разом. Цікаво, що правопис прирівняв "веб-" до таких звичних нам префіксоїдів як "авіа-" чи "авто-".

Але не все так просто. Слово "інтернет" у складних словах вимагає дефіса: "інтернет-магазин", "інтернет-банкінг". При цьому відмінюється лише друга частина слова.

Що робити з "онлайном"?

Цікаво, що слово "онлайн" залишилося поза увагою нового правопису. Однак експерти схиляються до написання через дефіс у складних словах: "онлайн-курси", "онлайн-магазин". Щодо самого слова, то більшість фахівців рекомендують писати його разом, без дефіса.

Великі та малі літери у назвах сайтів

Новий правопис пропонує три сценарії написання назв сайтів:

з малої літери без родового слова: ютуб, твітер, ґуґл;

з великої літери в лапках з родовим словом: мережа "Фейсбук";

з великої літери без лапок як юридична особа: санкції проти Яндекса.

Правопис вніс ясність і в питання закінчень. Назви сайтів і поштових служб у родовому відмінку отримують закінчення "-а": ютуба, імейла, фейсбука.

Отже, хоча деякі моменти все ще залишаються дискусійними, тепер ми принаймні маємо офіційні рекомендації щодо написання найпоширеніших інтернет-термінів. Пишіть українською правильно.

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