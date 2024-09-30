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Все проще, чем кажется: как на украинском называть хлеб-кирпичик

Автор
Катерина Шполянская
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Это не "цеглинка"
Это не "цеглинка". Фото Pinterest

Как правильно называть хлеб квадратной формы

Всем нам следует постоянно совершенствовать свой украинский, особенно когда речь идет о правильном употреблении украинских слов вместо привычных русизмов. Знаете ли вы, как правильно на украинском называть хлеб, известный в России как "кирпичик"?

Оказывается, ответ прост, но не так очевиден, как может показаться сперва. Итак, почему дословный перевод здесь не работает и какое слово действительно используют украинцы.

Не все так буквально

Первое, что может прийти в голову – это дословный перевод. Но действительно ли мы называем этот хлеб "цеглинкою"? Согласитесь, это звучало бы странно. И вы правы – украинцы действительно не называют хлеб кирпичом.

Украинская альтернатива

Важно понимать, что нет надобности каждое русское выражение переводить дословно. В случае с "кирпичиком" у украинцев есть собственное, более простое и естественное название. Хлеб такой формы мы называем просто – "хлібина".

Такие нюансы языка показывают, как важно изучать и использовать аутентичные украинские слова и выражения. Это не только обогащает нашу речь, но и помогает сохранить уникальность украинского языка.

Итак, в следующий раз, когда вы захотите купить хлеб прямоугольной формы, не ищите "цеглинку" или "цеглик" – просто попросите "хлібину". Такое простое изменение в вашем словарном запасе – еще один шаг к чистому и правильному украинскому языку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как называть на украинском любимую для многих часть хлеба. Нет, это не "горбушка".

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