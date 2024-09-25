Живет с мужем на работе: как выглядит и чем занимается жена Буданова, которую отравили тяжелыми металлами

О супруге главного разведчика известно очень немногое

Кирилл Буданов — глава Главного управления разведки. Во время войны военный стал широколистным и медийным в Украине. А вот о его жене Марианне известно не так много. О ней публично заговорили после отравления тяжелыми металлами, которое произошло в ноябре прошлого года. К слову, также читайте про топ-6 загадочных отравлений известных людей за последние годы.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Кирилла Буданова, чем она занимается, и что о ней известно.

Марианна Буданова — что о ней известно

Марианна Буданова — уже более 10 лет является женой Кирилла Буданова, они поженились в 2013 году. Известно, что сейчас девушке 31 год и она буквально живет с мужем на работе. И это неудивительно, учитывая должность ее мужа и риски, которым она может подвергаться.

Известно, что Марианна Буданова родилась в селе Ставище на Киевщине 3 августа 1993 года. В СМИ есть информация о том, что девушка имеет образование психолога.

В период с 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале на Госпитальной в Киеве. Также известно, что в 2020 году Марианна баллотировалась в Киевский горсовет от партии Кличко "Удар". На тот момент она была беспартийной и временно не работала. В 2021 году жена Буданова советницей мэра Виталия Кличко по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта на общественных началах.

С начала полномасштабной войны, о которой жена разведчика, конечно же, знала Марианна приняла решение остаться в Украине и быть рядом с мужем. Они буквально начали жить в его кабинете на работе. Также известно, что в начале войны Марина Буданова много занималась благотворительностью, поскольку имела волонтерское прошлое. Она помогала спасать животных, собирала продукты для людей, которые кормили тероборону в Киеве и занималась поиском всего необходимого для военных ВСУ.

Отравление Марианны Будановой

В конце ноября 2023 года в сети появилась информация о том, что жену Кирилла Буданов госпитализировали. Источники сообщали, что молодую женщину якобы отравили тяжелыми металлами. Такие вещества никак не используются в быту и военном деле. Их применение может указывать на вероятность попытки отравления. Однако было неизвестно, было ли это разовое отравление, или же Марианну отравляли некоторое время порционно.

Позже появилась информация о том, что жену Буданова выписали из больницы и она находится под присмотром врачей. Кроме того, известно, что было начато расследование касательно вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР Минобороны.

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