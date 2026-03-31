Наберетесь проблем: что строго запрещено делать 31 марта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот день стоит навести порядок дома
В этот вторник, 31 марта, по новому лианскому церковному календарю православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского. По старому календарю этот праздник приходился на 13 марта.
Преподобный Ипатий был монахом Киево-Печерской лавры. Почти вся его жизнь – это служение другим. Днем он ухаживал за больными, а ночью молился, часто практически без сна.
Именно за такой аскетизм и жертвенность он получил дар исцеления – мог помогать людям даже простым прикосновением или молитвой. Его мощи хранятся в пещерах лавры, и к ним и сегодня приходят с просьбами о здоровье – как физическое, так и "внутреннее", психологическое.
Традиции и приметы 31 марта
Этот день не о праздничной показухе. Напротив – традиции максимально "тихие". Помочь больному или более слабому, воздержаться от излишеств в еде, ведь продолжается Великий пост, провести день без лишнего шума, с акцентом на покой и порядок.
- если день солнечный – лето будет теплым и стабильным;
- утренний дождь – до влажного сезона;
- молния — до засухи;
- комары появились рано – тепло уже близко.
Что нельзя делать 31 марта
- игнорировать чужую боль — отказать в помощи в этот день — "закрыть" для себя поддержку на будущее;
- оставлять беспорядок в доме — грязь в этот день — это "накопившиеся проблемы", которые пойдут с вами дальше;
- брать или давать в долг — финансовые обязательства в этот день могут тянуться долго ;
- ссориться — конфликт 31 марта имеет эффект "длинного эха".
