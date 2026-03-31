Наберетесь проблем: что строго запрещено делать 31 марта

В этот день стоит навести порядок дома

В этот вторник, 31 марта, по новому лианскому церковному календарю православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского. По старому календарю этот праздник приходился на 13 марта.

Преподобный Ипатий был монахом Киево-Печерской лавры. Почти вся его жизнь – это служение другим. Днем он ухаживал за больными, а ночью молился, часто практически без сна.

Именно за такой аскетизм и жертвенность он получил дар исцеления – мог помогать людям даже простым прикосновением или молитвой. Его мощи хранятся в пещерах лавры, и к ним и сегодня приходят с просьбами о здоровье – как физическое, так и "внутреннее", психологическое.

Традиции и приметы 31 марта

Этот день не о праздничной показухе. Напротив – традиции максимально "тихие". Помочь больному или более слабому, воздержаться от излишеств в еде, ведь продолжается Великий пост, провести день без лишнего шума, с акцентом на покой и порядок.

если день солнечный – лето будет теплым и стабильным;

утренний дождь – до влажного сезона;

молния — до засухи;

комары появились рано – тепло уже близко.

Молния 31 марта принесет засуху. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 31 марта

игнорировать чужую боль — отказать в помощи в этот день — "закрыть" для себя поддержку на будущее;

оставлять беспорядок в доме — грязь в этот день — это "накопившиеся проблемы" , которые пойдут с вами дальше;

брать или давать в долг — финансовые обязательства в этот день могут тянуться долго ;

ссориться — конфликт 31 марта имеет эффект "длинного эха".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя класть в пасхальную корзину. Речь идет не только о деньгах.