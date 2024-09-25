Пришла с мужем в Раду как помощница, но не для него: как выглядит жена главы парламента Стефанчука (фото)

Супруга Стефанчука имеет юридическое образование

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который в молодости играл в "КВН", как и Владимир Зеленский, сейчас женат и воспитывает двоих детей. О личной жизни он предпочитает не говорить, но известно, что в браке с супругой Мариной они живут уже 25 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит возлюбленная главы парламента и кто она по образования. Также мы узнали, чем занимаются дети Руслана Стефанчука.

Как выглядит жена Руслана Стефанчука и что о ней известно

В браке с Мариной глава ВР состоит с 1999 года. Известно, что супруга получила образование в Хмельницком университете управления и права. Но работает преподавателем в экономических вузах Киева и Тернополя. Информации о Марине Стефанчук (Ситарук) в интернете мало, но судя по фотографиям, которые есть в сети, женщина обладает стройной и красивой внешностью.

Руслан Стефанчук вместе с женой

Известно, что Марина пришла в Раду с мужем как помощница народного депутата Данила Гетманцева. Согласно организации "Опора", в 2020 году Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий брать в качестве помощников близких родственников. Но это не значило, что родственники одних народных избранников не могут работать как помощники у их коллег по парламенту.

Руслан и Марина Стефанчук

Как выглядят дети Стефанчука и где они сейчас

С Русланом Стефанчуком они воспитывают двоих детей: сына Олеся и дочь Злату. В одном из интервью за 2023 год, глава парламента отметил, что его дети находятся в Киеве.

Семья Руслана Стефанчука

Сын председателя Верховной Рады учится в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. А дочь до начала войны училась в университете Вены, но после полномасштабного вторжения решила остаться в Украине, поэтому тоже перевелась в университет Т. Шевченко.

Руслан Стефанчук с семьей в США до войны

Отметим, что внимание прессы привлекла декларация Стефанчука, данные которой в 2020 году были обнародованы организацией "Честно". Тогда председатель Рады угодил в скандал, поскольку проживал в квартире тещи, но сам получал от государства компенсацию за аренду жилья в Киеве. Позже Стефанчук уверял, что вернул средства, которые ему были выделены.

Кроме того, в декларации сказано, что большая их семейного бюджета приходится на супругу Марину. Доход от ее предпринимательской деятельности в год (за 2020) год составлял 850 тысяч гривен, а зарплаты от Киевского университета Т. Шевченко — 385 тысяч гривен. Также Марина получала страховые выплаты от ЧАО СК "Украинская страховая группа" и зарплату от Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Дети Руслана Стефанчука учатся и живут в Киеве

Указано, что Марина Стефанчук является конечным бенефициаром с долей в капитале в 25% ООО "Юридический портал Ратио Дециденди". Жена Стефанчука также задекларировала ювелирные изделия, сам Стефанчук, помимо своих доходов указал в декларации произведения искусства. Также вместе они являются владельцами библиотеки научной литературы.

Ездит глава парламента на автомобиле Renault Koleos 2012 выпуска за 252,5 тысячи гривен, а жена – на Renault Captur 2015 года выпуска стоимостью 538,6 тысячи гривен.

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