Служил на турецкой границе и заваривал чай из снега: как выглядел в молодости экс-президент Украины Виктор Ющенко (фото)

В детском возрасте у него не было стремления быть лидером

Третий президент Украины Виктор Ющенко, на которого 20 лет назад совершили покушение, на исходе "Оранжевой революции" изменил Конституцию и запомнился своей гуманитарной политикой. Но мало кто знает, каким был его путь и как экс-глава государства выглядел в молодости.

"Телеграф" решил напомнить, где родился и вырос Виктор Ющенко и как проходили его молодые годы. Также мы нашли архивные фотографии с бывшим президентом.

Каким Виктор Ющенко был в молодости

Государственный деятель родился в 1954 году в деревне Хоружевка (Сумская область) в семье учителей. Его отец Андрей Андреевич преподавал английский язык, а мама Варвара Тимофеевна — математику и физику. Есть сведения, что семья экс-президента имела казацкое происхождение.

В 1971 году Виктор Ющенко окончил местную среднюю школу. Его учительница говорила, что в школе он был спокойным и тихим ребенком, который не проявлял лидерских качеств. После окончания школы Ющенко уехал в Тернополь и поступил в финансово-экономический институт. В 1975-м году он получил диплом бухгалтера и отправился служить в пограничные войска.

Виктор Ющенко в молодости

По словам Ющенко, службу он проходил на советско-турецкой границе, недалеко от г. Ленинакан (Армянская ССР). Но населенный пункт находился за сотню километров, а сама застава располагалась в горах. Экс-президент вспоминал, что вода была в дефиците, зимой им приходилось растапливать снег и не только для того, чтобы умыться, но и чтобы заварить чай и приготовить пищу.

Виктор Ющенко служил на советско-турецкой границе

После демобилизации он вступил в КПСС и оставался там до распада СССР. Также молодой бухгалтер работал в отделении Госбанка в одном из украинских поселков. Судя по всему, в молодом возрасте у него проснулись амбиции и желание к лидерству. В 1984 году Ющенко закончил аспирантуру Украинского НИИ экономики и организации сельского хозяйства и через год переехал в Киев, где работал в отделе кредитования и финансирования сельского хозяйства Госбанка.

Виктор Ющенко в начале карьеры

Виктор Ющенко активно продвигался по карьерной лестнице и в 1993 году стал главной НБУ. Он является основоположником финансовой реформы в независимой Украине. Один из самых ощутимых успехов Ющенко-банкира — кризис 1998 года. Тогда грамотная политика регулятора помогла избежать в Украине дефолта.

Виктор Ющенко на должности главы НБУ

В 1999 году он ушел с поста главы НБУ и занял пост премьер-министра Украины, но в 2001 году после критики парламента, ушел в отставку. В 2002 году под руководством Ющенко появилась партия "Наша Украина" и с 2002 по 2005 год он был народным депутатом. В этом же году, после двух туров выборов, в январе его признали легитимным победителем выборов и официально третьим президентом Украины.

Виктор Ющенко стал третьим президентом Украины

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