Была одноклассницей его сына и родила Лазаренко троих детей: как выглядит жена экс-премьера Украины и что о ней известно (фото)

Информации как о Лазаренко, так и о его личной жизни в сети очень мало

Украинский политик, бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который 8 лет провел за решеткой в США, был женат дважды. Согласно последним данным, его молодая супруга Оксана Цикова дождалась его из тюрьмы и купила дом.

"Телеграф" решил выяснить, как Павел Лазаренко познакомился со второй женой и что о ней известно. Информации о женщине в сети очень мало, но мы узнали некоторые факты ее биографии.

Как выглядит Оксана Цикова и что о ней известно

Второй супругой Павла Лазаренко, который согласно рейтингу Всемирного банка, входил в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира, стала Оксана Цикова. Как оказалось, она была одноклассницей его старшего сына Александра в школе в Днепропетровске. После окончания учебного заведения девушка переехала в США и вступила в Колумбийский университет, где проучилась 2 года, после чего получила предложение быть переводчиком задержанного в Калифорнии Павла Лазаренко.

Оксана Цикова была переводчиком Лазаренко

Молодая девушка согласилась, поэтому бросила Колумбийский университет и перевелась в менее престижный — в Санта-Кларе в Калифорнии. Параллельно с учебой она работала переводчиком Лазаренко.

Жена Павла Лазаренко Оксана Цикова вместе с его адвокатом

Бывший прокурор по делу украинского политика рассказывал, что у Оксаны был статут paralegal (помощника юриста), поэтому у нее был неограниченный доступ к его квартире, поскольку в 2003 году Лазаренко был отправлен под домашний арест. В итоге она стала его женой.

Дом, в котором Лазаренко жил во время домашнего ареста

Об Оксане Циковой известно также то, что она была внучкой знаменитого академика Валентина Цикова. Девушка была активисткой молодежного крыла "Громады" и удостоилась направления на учебу в один из самых престижных западных университетов.

Молодая супруга родила ему троих детей: Ивана, Антона и Анастасию. От первого брака с Татьяной Бровко у бывшего экс-министра есть также сын Александр и двое близняшек Олеся и Екатерина, которые, согласно данным за 2012 год, жили в США и любили развлекаться в клубах.

В 2008 году Лазаренко снова отправляется в тюрьму — отсидеть еще 4 года наказания. Молодая супруга не только его ждала, но за это время купила дом, получила юридическое образование и лицензию адвоката. Она также работала юристом в фирме Дениела Горовица — защитника Лазаренко в деле по отмывании денег в США.

Дом, который купила Оксана Цикова

Согласно информации New York Times (за 2016 год), после того, как Лазаренко был освобожден, вместе с женой и детьми он начал жить в их новом доме в пригороде Калифорнии. Стоимость их особняка оценивалась в 1,8 млн долларов.

Павел Лазаренко вместе с женой Оксаной, Фото: УНИАН

Экс-премьер на тот момент ждал решения американского правительства о предоставлении политического убежища. Он говорил, что у него нет доходов, поэтому ему приходится жить на зарплату супруги. Где сейчас находится Лазаренко и его жена — неизвестно. Больше информации в открытом доступе об их личной жизни нет.

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