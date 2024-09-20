Драка с Ляшко, исключение из фракции и эфир у Соловьева в разгар войны: самые громкие скандалы с нардепом Юрием Бойко (фото, видео)

Депутат более 20 лет работает в украинской политике

За свою политическую карьеру многие политики Украины отличились как курьезными ситуациями, так и серьезными скандалами. Среди них народный депутат Игорь Палица, который прогуливает Раду, а также 65-летний Юрий Бойко, обладающий званием "Герой Украины".

"Телеграф" решил напомнить, чем прославился этот народный депутат, ведь на его счету имеется несколько громких скандалов. Он стал единственным парламентарием нынешнего созыва, который в разгар войны вышел в эфир к пропагандистам.

Политическая карьера Юрия Бойко

Свою карьеру в политике Бойко начал в 2000-х годах, когда присоединился в партии "Трудовая Украина" Сергея Тигипко. В 2005 году он был избран главой партийного совета, а спустя год вместе с партией баллотировался на выборах в Верховную Раду в составе оппозиционного блока "Не Так!", основанного на партии Виктора Медведчука СДПУ. Однако избирательный барьер блок преодолеть не смог.

В 2007 году Юрий Бойко присоединился к "Партии регионов", чтобы попасть в парламент. Спустя год он стал заместителем главы партии и руководителем Киевской партийной облорганизацией.

Юрий Бойко в парламенте, Фото: zagittya.com.ua

В 2010 году он сложил депутатский мандат и стал министром. В партии Януковича Бойко был до 2014 года. А после бегства бывшего президента Юрий Бойко баллотировался кандидатом на пост главы государства, но набрав мало голосов и занял 14-е место.

Осенью 2014-го года политик возглавил список партии "Оппозиционный блок" и попал в Раду. Через два года Бойка вместе с Борисом Колесниковым избрали сопредседателями партии "Оппоблок". В 2018 году нардеп подписал соглашение с Вадимом Рабиновичем о сотрудничестве на выборах президента Украины, их новообразование получило название "Оппозиционная платформа — За жизнь". Но Бойка потом исключили из фракции "Оппозиционный блок", заявив, что он "предал интересы своих избирателей".

Юрий Бойко баллорировался в президенты

После этого совет ОПЗЖ хотел выдвинут Бойка в качестве кандидата в президенты, но не смог этого сделать из-за того, что партия на тот момент еще не была зарегистрирована. В итоге Бойко пошел как самовыдвиженец, но снова проиграл выборы. В 2019 году вместе с Рабиновичем он стал сопредседателем партии "ОПЗЖ", партия прошла в парламент.

Громкие скандалы с участием Юрия Бойко

"Вышки Бойка"

Народный депутат является фигурантом коррупционного скандала, который назвали "вышки Бойко". В 2011 году появилась информация, что Бойко, который в тот момент был министром энергетики, приобрел две буровые вышки у "дружественных" компаний по завышенной цене. Подставные британская и латвийская фирмы завысили реальную стоимость вышек почти вдвое. По этому делу стояла инициатива Юрия Бойко. В результате такой сделки государство потеряло более 400 миллионов долларов. Было открыто криминальное производство по данному делу. Но в 2018 году генпрокурор Юрий Луценко заявил об отсутствии доказательств причастности Бойко к коррупционной схеме с покупкой этих вышек.

Стоит отметить, что после оккупации РФ Крыма эти вышки оказались в собственности врагов, и в условиях полномасштабного вторжения играли роль тренировочной базы для российских морпехов и радиолокационной разведки. В сентябре прошлого года ВСУ вернула вышки под свой контроль.

Драка с Ляшко на совете Рады

В 2016 году во время заседания народный депутат Юрий Бойко подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко. Потасовка между ними завязалась после того, как Ляшко обвинил "Оппоблок" и Бойка в том, что они получают "консультации из Москвы". Еще Ляшко обозвал Бойка "московской гнидой" и политики сцепились прямо во время совета Рады. Их растащили по разным углам и Ляшко продолжил свое выступление, но после того, как назвал народного депутата и его коллег "недобитками Януковича", драка снова вспыхнула.

Симпатия к Российской Федерации

Народный депутат Юрий Бойко также запомнился своими дружескими отношениями со страной-агрессором. В 2016 году он приезжал в РФ, чтобы наладить связи между странами. А в 2018 году он стал одним из парламентариев, который проголосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также Бойко выступал за прямые переговоры с террористами из "ДНР" и "ЛНР", призывая предоставить автономию этим территориям.

Более того, в 2019 году Бойко спровоцировал скандал, когда поехал в Россию до первого тура президентских выборов на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, чтобы просить "прямой контракт по газу". Из-за его полета было возбуждено уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. В том же году Бойко внесли в базу "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины во время посещения РФ, вмешательство в деятельность государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" с целью срыва переговоров с "Газпромом" о транзите газа после 2019 года, а также участие в антиукраинских сепаратных переговорах со страной-агрессором.

Юрий Бойко на встрече с Дмитрием Медведевым

Эфир с Соловьевым

26 февраля 2022 года, в третий день войны, в самый разгар боев в Буче и Гостомеле в Киевской области, Юрий Бойко появился в эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева, где иронизировал над трагической ситуацией в стране. Позже Соловьев удалил этот эфир со своего канала, но в интернете осталась запись.

Отметим, что такое поведение народного депутата вызвало волну негодования среди украинцев. На сайте президента даже появилась петиция о лишении Юрия Бойко звания "Героя Украины". Она набрала необходимое количество голосов, но ее отклонили.

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