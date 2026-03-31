На продуктах в Украине может быть непривычная надпись о сроках: почему она очень важна

В Украине на разных продуктах в супермаркетах можно встретить разные маркировки сроков годности. В частности, на части товаров присутствует надпись "Употребить до…" и "Лучше употребить до…".

"Телеграф", ссылаясь на сайт Госпотребслужбы, рассказывает об отличиях данных маркировок. Следует отметить, что такие надписи присутствуют на продуктах уже на протяжении нескольких лет, но некоторых покупателей они могут продолжать сбивать с толку.

Дело в том, что 6 декабря 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Это, в частности, нужно было для того, чтобы привести в соответствие украинское законодательство по информированию потребителей к нормам ЕС.

Отличия маркировок

Маркировка "Лучше употребить до…" означает, что в случае надлежащего хранения, продукты остаются безопасными и могут потребляться и после указанной даты.

Пример употребления маркировки Лучше употребить до

Вместе с тем, "Употребить до…" наносится на упаковку скоропортящихся и опасных с точки зрения микробиологии продуктов, для которых дата означает, что на следующий за ней день продукт может становиться опасным. Это сырое или охлажденное мясо, сырая рыба, яйца и др.

При этом важно отметить, что после окончания даты "Лучше употребить до", как и после "Употребить до" пищевые продукты не должны быть в реализации.

Можно ли есть продукты после окончания сроков годности. Инфографика Госпотребслужба

