Был миловидным и с забавными кудрями: как выглядел в детстве чемпион мира Жан Беленюк

Спортсмен продолжает работать в Верховной Раде

Жан Беленюк — известный украинский спортсмен, получивший звание чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе. Также стал серебряным и золотым призером Олимпийских игр. Он проделал долгий путь в спортивной карьере.

Жан Беленюк успешно представлял Украину на международных соревнованиях, завоевывая призовые места. Впоследствии мужчина решил попробовать свои силы в политике. "Телеграф" расскажет больше о карьере Беленюка и покажет, как он выглядел в молодости.

Спортивная карьера Жана Беленюка

Будущая звезда родилась в Киеве в 1991 году. Мать Жанна – украинка, а отец – африканец. Мужчина погиб во время гражданской войны в родной Руанде. Жан стал заниматься спортом еще в детстве. Пробовал себя в разных нишах: футбол, баскетбол, карате, народные танцы. Но больше всего ему пришлась по душе греко-римская борьба.

Фото из сети

Примечательно, что в детстве Беленюк имел густые вьющиеся волосы и спортивное телосложение благодаря постоянным тренировкам. На протяжении карьеры он прокачивал мышцы, а взгляд становился все более уверенным.

Фото из сети

Фото из сети

Беленюк стал показывать высокие результаты в этом виде спорта не сразу. Этому предшествовали неудачи и постоянная работа над собой. Первые успехи — "серебро" на чемпионате Европы в 2007 году и "бронза" — в 2008. Через 2 года занял 2-е место на чемпионате мира среди юниоров по греко-римской борьбе. В 2011 году на этом же чемпионате завоевал бронзовую медаль.

Параллельно со спортивной карьерой мужчина получил два образования: магистра психологии спорта в Национальном университете физического воспитания и управляющего бизнесом — в Межрегиональной академии управления персоналом.

В 2014 году снова занял 3-е место на чемпионате мира. Впрочем, Жан считал, что тогда судьи его несправедливо оценили, придавая приверженность борцу из Азербайджана. Это не сломило спортсмена и он начал отрабатывать навыки еще сильнее.

Уже в 2015 году Беленюк получил желанное золото и звание чемпиона мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 килограммов. За победу спортсмену подарили квартиру в столице. В тот период Жан получил звание лучшего борца классического стиля в мире, по мнению Международной федерации объединенных стилей борьбы.

Фото из сети

А вот на Чемпионатах Европы украинец выигрывал золотые медали трижды: в 2014, 2016 и 2019 годах. Также спортсмен завоевал "серебро" на Европейских играх в 2015 году и "золото" — в 2019.

В 2016 году Жан занял 2-е место на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Украинские тренеры не соглашались с таким решением и считали несправедливым, что Беленюку давали штрафные баллы.

Фото из сети

В 2018 году украинец завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, а через год — золотую. Через два года на летних Олимпийских играх спортсмен привез на родину еще одну победу. Позже Жан начал исполнять гопак после каждой победы на ринге. В 2023 году получил "бронзу" на чемпионате мира.

Также в 2024 году Беленюк принимал участие в Олимпийских играх в Париже. Там он занял 3-ю строчку и заявил о завершении карьеры.

Жан Беленюк сейчас

Жан Беленюк в 2019 году стал депутатом от партии "Слуги народа". Он был первым афроукраинцем среди народных избранников. Известно, что спортсмену предложил присоединиться к политсиле сам президент Владимир Зеленский. Параллельно мужчину назначили первым заместителем председателя Комитета ВРУ по молодежи и спорту.

Фото из сети

В 2022 году Беленюк пробовал свои силы на должность главы Национального олимпийского комитета, но за его кандидатуру не проголосовали. Некоторое время проводил инструктаж военных, как подготовиться к рукопашному бою.

У спортсмена есть звание старшего лейтенанта ВСУ, но в армии не служит. По словам Жана, если его мобилизуют, отправится на фронт. Пока Беленюк продолжает быть народным депутатом.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил Беленюку звание "Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины".

Фото из инстаграма Жана Беленюка

Недавно спортсмен снялся для мужского журнала Playboy и поделился стильными фотографиями.

Фото из инстаграма Жана Беленюка

Фото из инстаграма Жана Беленюка

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал бывший шоумен и ведущий Александр Скичко. Он пробовал себя в политике последние годы.