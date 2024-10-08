Снимается в итальянском кино и позирует для глянцев: как выглядит внучка Григория Чапкиса

Женщина проживает за пределами Украины

Григория Чапкиса называли маэстро бальных танцев. Он вел активную творческую деятельность и прожил 91 год. Известного хореографа похоронили на Байковом кладбище. А вот о внучке Чапкиса говорят не так часто.

Анна Сафрончик занимается актерским делом и моделингом. В Украине она бывает не так часто. "Телеграф" расскажет больше о женщине и была ли она на похоронах своего дедушки.

Что известно о внучке Григория Чапкиса

Женщина родилась в Киеве в 1981 году. Отец был певцом, а мать – балериной. Некоторое время они работали в Национальном театре оперы и балета имени Шевченко. В то время как дедушка выступал в ансамбле имени Вирского.

Поскольку вся семья Анны была причастна к искусству, это отразилось и на ней. Так, она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, пробовала себя в рисовании и лепке глиной.

В 13 лет Анна с родителями перебрались в Италию, в городок Ареццо. В нем девушка попробовала себя в конкурсе детского календаря и выиграла. Через несколько лет Сафрончик приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Тоскана", где также получила победу.

Фото: Инстаграм Анны Сафрончик

В 2000 году женщина впервые появилась в кино, сыграв в фильме "Добро пожаловать в Албанию". С тех пор украинка периодически начала сниматься в разных лентах и сериалах: "Китаец в коме", "Ночной охранник", "Кружка", "Великолепная компания".

Участвовала в кинофестивалях в Венеции. Большой киноработой Сафрончик был телевизионный сериал "Дочка Элизы: Возвращение в Ривомброз", который показывали на украинском телевидении.

Где сейчас внучка Григория Чапкиса

В 2021 году Анна с мамой и сестрой приезжали из Италии в Украину, чтобы попрощаться с Григорием Чапкисом. Тогда они рассказывали, что последний танец мужчина станцевал с дочерью Лилей. Он понимал, кто это, но уже был полностью обессилен. Кстати, Лиля сейчас владеет танцевальной школой в Италии.

Фото из сети

Сейчас Анна активно ведет свой инстаграм. За ней следит более 600 тысяч пользователей. Женщина демонстрирует свои выходы на публичные мероприятия, интервью и продолжает играть в кино. Последняя работа — сериал "Если бы я могла попрощаться".

Фото: Инстаграм Анны Сафрончик

Фото: Инстаграм Анны Сафрончик

Фото: Инстаграм Анны Сафрончик

Также Сафрончик продолжает позировать для глянцев, участвует в стильных фотосессиях и много путешествует, показывая стройную фигуру.

Фото: Инстаграм Анны Сафрончик

Фото: Инстаграм Анны Сафрончик

Фото: Инстаграм Анны Сафрончик

Несмотря на то, что Анна поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения, она высказала несколько неоднозначное мнение. Она отметила, что идет война между народами, "объединенными навсегда безоговорочным братством", имея в виду Россию и Украину.

К тому же она не сказала, что Россия напала на Украину, а написала, что "воюют олигархи, управляющие миром". То есть она не отметила, что Россия — это страна-агрессор, начавшая эту войну.

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