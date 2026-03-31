Топ весенних локаций: где в Киеве сфотографироваться на фоне магнолий

Названы лучшие зеленые уголки столицы для весенних фотопрогулок

В конце марта в Киеве расцветают первые магнолии. Их нежные бело-розовые соцветия являются идеальной декорацией для ярких весенних фотографий, потому жителям и гостям столицы стоит знать, где же можно найти эти природные фотозоны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие локации в Киеве встретят вас восхитительными магнолиями, которые не только порадуют своим красочным видом, но и удивят насыщенным ароматом.

Среди лучших мест для прогулок и фото – Национальный ботанический сад им. М. Гришко. В нем можно найти не только привычные всем розовые магнолии, но и белые и даже желтые. Здесь есть более 20 вариаций.

Не уступает по красоте локаций и ботанический сад им. А. Фомина. Там есть множество сортов магнолий. Первые из них уже зацвели.

Магнолии в ботаническом саду им. А. Фомина. Фото: Галина Лапина

Парк "Наталка" на берегу Днепра в Оболонском районе столицы. Об этом фотоблогер Галина Лапина рассказала на своей странице в Facebook.

Магнолии в парке "Наталка". Фото: Галина Лапина

Другие парки и скверы:

Голосеевский парк имени Максима Рыльского,

парк Воинов-интернационалистов,

парк "Киото",

сквер имени Василия Стуса,

парк с водными объектами на просп. Романа Шухевича,

парк "Победа",

парк "Владимирская горка",

Сырецкий парк,

парк Партизанской славы,

парк "Аврора",

Труханов остров,

сквер имени Марии Заньковецкой,

сквер на площади Щекавицкой,

парк "Отрадный",

парк "Орленок".

Магнолии — что известно о растении

Магнолия – это дерево или кустарник, который весной покрывается крупными цветами. Цветки бывают белыми, розовыми или фиолетовыми. Они довольно нежные и ароматные. Цветет в парках, скверах и даже на улицах города, создавая уникальные весенние пейзажи.

Первые магнолии как правило распускаются в конце марта. Пик цветения приходится на конец апреля – именно тогда деревья покрываются густыми соцветиями и создают лучшие условия для фотографий. При этом стоит добавить, что разные сорта цветут в разное время: ранние – в конце марта, средние – в середине апреля, поздние – ближе к маю.

Магнолии. Фото: Википедия

