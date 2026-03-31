Топ весенних локаций: где в Киеве сфотографироваться на фоне магнолий
Названы лучшие зеленые уголки столицы для весенних фотопрогулок
В конце марта в Киеве расцветают первые магнолии. Их нежные бело-розовые соцветия являются идеальной декорацией для ярких весенних фотографий, потому жителям и гостям столицы стоит знать, где же можно найти эти природные фотозоны.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие локации в Киеве встретят вас восхитительными магнолиями, которые не только порадуют своим красочным видом, но и удивят насыщенным ароматом.
Среди лучших мест для прогулок и фото – Национальный ботанический сад им. М. Гришко. В нем можно найти не только привычные всем розовые магнолии, но и белые и даже желтые. Здесь есть более 20 вариаций.
Не уступает по красоте локаций и ботанический сад им. А. Фомина. Там есть множество сортов магнолий. Первые из них уже зацвели.
Парк "Наталка" на берегу Днепра в Оболонском районе столицы. Об этом фотоблогер Галина Лапина рассказала на своей странице в Facebook.
Другие парки и скверы:
- Голосеевский парк имени Максима Рыльского,
- парк Воинов-интернационалистов,
- парк "Киото",
- сквер имени Василия Стуса,
- парк с водными объектами на просп. Романа Шухевича,
- парк "Победа",
- парк "Владимирская горка",
- Сырецкий парк,
- парк Партизанской славы,
- парк "Аврора",
- Труханов остров,
- сквер имени Марии Заньковецкой,
- сквер на площади Щекавицкой,
- парк "Отрадный",
- парк "Орленок".
Магнолии — что известно о растении
Магнолия – это дерево или кустарник, который весной покрывается крупными цветами. Цветки бывают белыми, розовыми или фиолетовыми. Они довольно нежные и ароматные. Цветет в парках, скверах и даже на улицах города, создавая уникальные весенние пейзажи.
Первые магнолии как правило распускаются в конце марта. Пик цветения приходится на конец апреля – именно тогда деревья покрываются густыми соцветиями и создают лучшие условия для фотографий. При этом стоит добавить, что разные сорта цветут в разное время: ранние – в конце марта, средние – в середине апреля, поздние – ближе к маю.
