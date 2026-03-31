Топ весенних локаций: где в Киеве сфотографироваться на фоне магнолий

Анастасия Мокрик
Где цветут магнолии в Киеве
Где цветут магнолии в Киеве.

Названы лучшие зеленые уголки столицы для весенних фотопрогулок

В конце марта в Киеве расцветают первые магнолии. Их нежные бело-розовые соцветия являются идеальной декорацией для ярких весенних фотографий, потому жителям и гостям столицы стоит знать, где же можно найти эти природные фотозоны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие локации в Киеве встретят вас восхитительными магнолиями, которые не только порадуют своим красочным видом, но и удивят насыщенным ароматом.

Среди лучших мест для прогулок и фото – Национальный ботанический сад им. М. Гришко. В нем можно найти не только привычные всем розовые магнолии, но и белые и даже желтые. Здесь есть более 20 вариаций.

Не уступает по красоте локаций и ботанический сад им. А. Фомина. Там есть множество сортов магнолий. Первые из них уже зацвели.

Магнолии в ботаническом саду им. А. Фомина. Фото: Галина Лапина

Парк "Наталка" на берегу Днепра в Оболонском районе столицы. Об этом фотоблогер Галина Лапина рассказала на своей странице в Facebook.

Магнолии в парке "Наталка". Фото: Галина Лапина

Другие парки и скверы:

  • Голосеевский парк имени Максима Рыльского,
  • парк Воинов-интернационалистов,
  • парк "Киото",
  • сквер имени Василия Стуса,
  • парк с водными объектами на просп. Романа Шухевича,
  • парк "Победа",
  • парк "Владимирская горка",
  • Сырецкий парк,
  • парк Партизанской славы,
  • парк "Аврора",
  • Труханов остров,
  • сквер имени Марии Заньковецкой,
  • сквер на площади Щекавицкой,
  • парк "Отрадный",
  • парк "Орленок".

Магнолии — что известно о растении

Магнолия – это дерево или кустарник, который весной покрывается крупными цветами. Цветки бывают белыми, розовыми или фиолетовыми. Они довольно нежные и ароматные. Цветет в парках, скверах и даже на улицах города, создавая уникальные весенние пейзажи.

Первые магнолии как правило распускаются в конце марта. Пик цветения приходится на конец апреля – именно тогда деревья покрываются густыми соцветиями и создают лучшие условия для фотографий. При этом стоит добавить, что разные сорта цветут в разное время: ранние – в конце марта, средние – в середине апреля, поздние – ближе к маю.

Магнолии. Фото: Википедия

