Был одним из лидеров Автомайдана: куда пропал ведущий Поярков, на которого Зеленский подал в суд

Мужчина стал медийным с начала Евромайдана

Судьба лидеров Евромайдана сложилась по-разному. Некоторые деятели пришли позже к власти, а о ком-то вообще не слышно. В частности, практически исчез из информационного пространства Сергей Поярков.

Поярков был одним из лидеров Автомайдана в 2014 году и работал на телевидении. Какой была его деятельность и чем он занимается сейчас — расскажет "Телеграф"

Что известно о Сергее Пояркове

Мужчина родился на Черниговщине в 1965 году. Испытывал тягу к искусству и поступил в художественно-промышленный техникум в Киеве. Затем учился в полиграфическом институте имени Ивана Федорова. Кроме этого, Поярков захотел освоить графику, и в течение 5 лет учился в Украинской академии искусств.

В течение 2 лет делал иллюстрации для таких журналов, как "Огонек", "Юность", газетах "Собеседник", "Комсомольское знамя". Параллельно начал создавать иллюстрации для книг столичных издательств и за рубеж.

В то же время художник начал участвовать в разных конкурсах. Так, занял 2-ю строчку на 54th World Con.96 Art Show в Лос-Анджелесе. Позже Поярков еще несколько раз участвовал в этом проекте и даже получил главный приз Best in Show в 1998 году. Был привлечен к групповой выставке на Бродвее в Нью-Йорке. Также демонстрировал свои работы в Сан-Диего и Атланте.

Фото из сети

В 2000 году Сергей организовал персональную выставку в Национальном художественном музее Украины в Киеве и в Музее западного и восточного искусства в Одессе. Через 2 года он имел выставку в Московском музее современного искусства. В том же году стал номинантом престижной премии "Локус".

Периодически участвовал в разных телевизионных программах и светских мероприятиях. Являлся одним из организаторов Автомайдана. В 2014 году баллотировался в парламент, но не прошел. Впоследствии художник высказался, что кроме героев, погибших за Украину, на Майдане была "группа гнедых и противных крыс".

Фото из сети

По словам Пояркова, были люди, прикрываясь патриотизмом, думали о собственном обогащении. Он отметил, что некоторые ездили к бывшему президенту Януковичу, чтобы договориться о должностях.

"Довольно большое количество тех, кто прыгал по сцене с криками "Слава Украине!, пришли туда для того, чтобы продать Януковичу и компании возможность бежать из страны, сдать Крым и сесть на схемы разграбления Родины", — выразился он.

Одним из таких Поярков считал тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка: "Эта с… ка — уж извините мою ветеринарную терминологию, (ну не похож он на кобеля, блин!) — возглавила систему коррупции, оставшуюся в наследство от "ригов" ".

После этого Поярков некоторое время работал помощником-консультантом нардепа Украины Дмитрия Яроша. Также вел авторскую программу "Поярков NEWS" на канале "Прямой", где в сатирической форме комментировал общественно-политические события.

Где сейчас Сергей Поярков

В 2019 году ведущий в своей программе "Поярков NEWS" назвал президента Украины Владимира Зеленского "невоспитанным зеленым чмом", которого нужно "воспитывать". Тогда Национальный совет по телевидению и радиовещанию устроил проверку канала "из-за оскорбления чести и достоинства президента". Зеленский подал в суд на Пояркова из-за таких высказываний.

Впоследствии СБУ сообщила о подозрении Поярковой в угрозе убийству Зеленского, а позже открыли уголовное дело. Мужчину отпустили под личное обязательство. С тех пор состоялось по меньшей мере 6 судебных заседаний, однако по делу не допросили ни Пояркова, ни президента.

Также ведущий рисовал на собственном заборе надпись "Зеля — х#йло". Таким образом, мужчина пытался поддержать руководителя черниговского "Нацкорпуса" Александра Тарнавского. Его обвинили в хулиганстве за такую же надпись. На место приехала полиция, но больше ничего не случилось.

Фото из сети

Сейчас Сергей Поярков активно ведет свой ютуб-канал, на котором высказывается о войне России против Украины. Мужчина резко критикует действующую украинскую власть, не подбирая слова. Судя по всему, Поярков живет в Украине. Летом ему сделали операцию на сердце.

Фото из фейсбука Пояркова

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