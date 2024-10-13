От шоумена – до политика: куда исчез экс-нардеп Александр Скичко

Бывший политик теперь ведет непубличный образ жизни

Некоторые бывшие чиновники с начала полномасштабной войны изменили направление деятельности. Кто-то пошел защищать родину от врага, а кому-то пришлось искать себя в другой сфере. Политическую карьеру пытался построить, в том числе и Александр Скичко, но со временем все изменилось.

Скочко некоторое время занимал должность народного депутата, а впоследствии – председателя Черкасской ОГА. "Телеграф" расскажет, как сложилась его жизнь сейчас.

Что известно об Александре Скичко

Мужчина появился на свет в 1991 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе, где овладел игрой на свирели, а затем — на саксофоне. В школьные годы принимал участие в конкурсах чтецов и занимал призовые места. В частности, получил первую премию VIII Международного фестиваля детского и молодежного творчества "Звезды польской осени". Александр учился в гимназии с углубленным изучением иностранных языков и ездил на языковые курсы в Великобританию.

Изучал международную экономику в Киевском экономическом университете Гетмана. Однако испытывал тягу к телевидению и выступлениям на сцене. Имея приятный голос и харизматичный облик, устроился на канал О-TV, где вел молодежную программу "Teen-клуб".

А вот появлением на больших экранах стало участие мужчины в шоу "Украина имеет талант", где он пародировал известных политиков. Скичко удалось попасть в финал этого проекта. Через год уехал в Москву, где выступил на проекте "Минута славы". Там украинец тоже прошел вплоть до финала.

После завершения шоу остался работать в России в утренней программе "Добрый монинг" на канале "Муз-ТВ". Впоследствии вернулся в Украину и получил работу ведущего утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". Позже вел реалити-шоу "Мачо не плачут", в котором был продюсером и автором идеи. Вместе с тем получил победу на фестивале "Большая разница" вместе с пародистом Валерием Юрченко в Одессе.

Карьера Скичка двигалась вверх, и он вместе с Дмитрием Шепелевым начал вести программу "Пой как звезда" на канале "Украина". Позже стал лицом программы "Звездный путь". Некоторое время работал на радио NRJ в утренней программе Let’s go show.

В 2017 году вел вручение кинопремии."Золотая дзига". Тогда же был ведущим Евровидения-2017 в Киеве, что значительно продвинуло карьеру Скичко. С этого времени его начали активно приглашать для проведения различных мероприятий — концертов, фестивалей, премий и частных корпоративов. Впоследствии вел проект "Удивительные люди" на канале "Украина", а также продолжал работать в программе "Звездный путь".

Фото: Канал "Украина"

В 2017 году Александр женился на владелице гранд-отеля Fairmont Елизавете Юрушевой. У женщины уже был сын от первого брака — Даня. Также у супругов появилось двое детей – Настя и Анна.

Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

В 2019 году Александр решил кардинально сменить сферу деятельности и пошел в политику. Он стал народным депутатом IX созыва от "Слуги народа", получив еще несколько направлений работы.

В частности, параллельно работал в подкомитете по железнодорожному транспорту Комитета ВРУ. Некоторое время был заместителем члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. А еще входил в группу межпарламентских связей с такими странами, как Британия, Индия, Казахстан, Бельгия, Турция, КНР, США, ОАЭ.

Фото: "Слово и дело"

В 2021 году Скичко был назначен председателем Черкасской ОГА, на должности которого пробыл более года.

Где сейчас Скочко

Полномасштабная война застала политика в Украине. В марте 2022 года Скичко уволился с должности руководителя Черкасской ОГА.

Жена Александра — Елизавета Юрушева, перебралась вместе с детьми в Италию, где работает над своей маркой одежды. В преддверии полномасштабного вторжения женщина сообщила о своей третьей беременности. Родила женщина в апреле 2022 года. Таким образом, у Скичко и Юрушевой появился второй общий ребенок, которого назвали Анной.

Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

В интервью Елизавета рассказывала, что бывший шоумен сменил деятельность и теперь занимается бизнесом в Украине. Однако, каким именно она не отметила. В то же время женщина отметила, что Александр периодически приезжает к ней и детям за границу. Он выезжает из Украины как многодетный отец.

Фото из инстаграма Александра Скичко

Также предпринимательница добавила, что ее старший сын Даня от первого брака живет с ней в Италии. Он посещает местную школу и хорошо овладел итальянским языком.

В общем теперь Скичко редко появляется на публике. Он не часто публикует что-нибудь в социальных сетях. Так, иногда на его странице появляются фотографии жены и детей, которым выражает нежные чувства. Также экс-ведущий публикует последствия преступлений страны-агрессора.

Фото из инстаграма Александра Скичка

Фото из инстаграма Александра Скичка

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