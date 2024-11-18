"Під рукою" – это калька: какое слово правильно употреблять в украинском вместо него

Украинский язык богат и разнообразен, но некоторые фразы могут озадачить кого угодно

В повседневном общении мы часто используем привычные слова и выражения для обозначения разных понятий, например, близости и доступности предметов. Следует обратить внимание на правильное употребление в украинском языке выражений вроде "под рукой".

Они означают что-то, что находится близко, легко достижимо, можно быстро взять или использовать. Однако в литературном украинском языке есть определенные нюансы их употребления.

Правильный вариант: "напохваті"

Слово "напохваті" является правильным и наиболее употребительным в украинском языке. Например:

"Покладіть телефон напохваті, щоб не пропустити важливий дзвінок";

"У мене завжди є необхідні інструменти напохваті".

Относительно изречения "под рукой"

Выражение "під рукою" в большинстве своем считается русским и не рекомендовано к употреблению в литературном украинском языке. Несмотря на то, что его можно услышать в разговорной речи, специалисты советуют избегать этого варианта.

В литературном украинском языке правильным является вариант "напохваті". Не стоит забывать это слово, ведь оно очень характерно для нашего народного языка, из которого литература должна черпать свой практический словарь. Заботьтесь о культуре речи и употребляйте именно ее.

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