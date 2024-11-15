Точно не "лізти зі шкіри": как правильно по-украински говорить о сверхусилиях

Многие украинцы употребляют калькированное с русского выражение

В повседневном общении украинцы часто используют выражение "лезть из кожи", не подозревая, что это калька по русскому языку. А они уродуют оригинальную украинскую фразеологию.

"Телеграф" выяснил, как правильно выражать это мнение на украинском. Ведь выражение "лізти зі шкіри" является дословным переводом русского фразеологизма "лезть из кожи вон".

Почему не "лізти"?

Такая калька не соответствует природе украинского языка и его образной системе. У украинского языка есть собственные средства для передачи этого значения.

Правильный вариант

В украинском языке правильным является фразеологизм "пнутися зі шкіри". Это выражение означает прилагать чрезвычайные усилия, стараться изо всех сил, пытаться сделать что-то, несмотря на сложности.

Примеры правильного употребления

Він пнеться зі шкіри, щоб справити враження на керівництво.

Учні пнулися зі шкіри, готуючись до важливого іспиту.

Команда пнеться зі шкіри, щоб встигнути із запуском проєкту.

Чтобы запомнить правильный вариант, можно обратить внимание на логику действия: когда человек очень старается, он напрягается, "пнеться", а не лезет. Это более естественный образ для украинского языка.

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