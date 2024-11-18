"Під рукою" – це калька: яке слов правильно вживати в українській натомість

Українська мова багата та різноманітна, але деякі фрази можуть спантеличити будь-кого

У повсякденному спілкуванні ми часто використовуємо звичні слова і вислови на позначення, наприклад, близькості та доступності предметів. Варто завернути увагу на правильне вживання в українській мови висловів на зразок "під рукою".

Вони означають щось, що знаходиться близько, легко досяжне, таке, що можна швидко взяти або використати. Однак у літературній українській мові є певні нюанси їх вживання.

Правильний варіант: "напохваті"

Слово "напохваті" є правильним і найбільш уживаним в українській мові. Наприклад:

"Покладіть телефон напохваті, щоб не пропустити важливий дзвінок".

"У мене завжди є необхідні інструменти напохваті".

Щодо вислову "під рукою"

Вислів "під рукою" здебільшого вважається росіянізмом і не рекомендований до вживання в літературній українській мові. Попри те, що його можна почути в розмовній мові, фахівці радять уникати цього варіанту.

У літературній українській мові правильним є варіант "напохваті". Не варто забувати це слово, адже воно є дуже характерним для нашої народної мови, з якої література повинна черпати свій практичний словник. Дбайте про культуру мовлення та вживайте саме його.

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