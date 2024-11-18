"Під рукою" – це калька: яке слов правильно вживати в українській натомість
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українська мова багата та різноманітна, але деякі фрази можуть спантеличити будь-кого
У повсякденному спілкуванні ми часто використовуємо звичні слова і вислови на позначення, наприклад, близькості та доступності предметів. Варто завернути увагу на правильне вживання в українській мови висловів на зразок "під рукою".
Вони означають щось, що знаходиться близько, легко досяжне, таке, що можна швидко взяти або використати. Однак у літературній українській мові є певні нюанси їх вживання.
Правильний варіант: "напохваті"
Слово "напохваті" є правильним і найбільш уживаним в українській мові. Наприклад:
- "Покладіть телефон напохваті, щоб не пропустити важливий дзвінок".
- "У мене завжди є необхідні інструменти напохваті".
Щодо вислову "під рукою"
Вислів "під рукою" здебільшого вважається росіянізмом і не рекомендований до вживання в літературній українській мові. Попри те, що його можна почути в розмовній мові, фахівці радять уникати цього варіанту.
У літературній українській мові правильним є варіант "напохваті". Не варто забувати це слово, адже воно є дуже характерним для нашої народної мови, з якої література повинна черпати свій практичний словник. Дбайте про культуру мовлення та вживайте саме його.
Раніше "Телеграф" розповідав про найпоширенішу помилка в українській мові. І чому не треба казати "на протязі дня".