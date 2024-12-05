Миротворцы на линии фронта. Смогут ли иностранные военные сохранить мир и какой главный риск для Украины

Дипломат рассказал при каких условиях будут работать миротворческие миссии и почему речь не идет о гарантиях безопасности

Одним из возможных сценариев для послевоенного будущего Украины есть присутствие международных миротворческих сил на бывшей линии фронта. Идея о мире, нуждающемся в контроле со стороны международных партнеров, обсуждается в западных СМИ (ссылающихся на дипломатические источники). А министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что именно ее страна может отправить свои войска для выполнения этой миссии.

В целом речь идет о миротворческих силах, которые должны обеспечить контроль за соблюдением условий прекращения огня — с обеих сторон.

"Телеграф" спросил Александра Левченко, украинского дипломата, бывшего посла Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Герцеговины, чтобы узнать, как именно могут быть реализованы эти инициативы, какие риски они несут для Украины и станет ли этот механизм более эффективным, чем традиционные методы которыми ЕС реагирует на геополитическое напряжение.

Почему разговоры об этом возобновились?

Вопрос, кто мог бы сформировать миротворческий контингент для контроля относительного мира после прекращения боевых действий, обсуждается на фоне предстоящей смены власти в США. В Брюсселе не исключают, что Дональд Трамп, став президентом, может попытаться вынудить Украину и Россию сесть за стол переговоров. Использовав при этом метод "кнута и пряника". К примеру, пригрозить Украине прекращением военной помощи в случае отказа от переговоров, а России намекнуть на возможность увеличения помощи Киеву.

Как говорит в разговоре с "Телеграфом" дипломат Александр Левченко, присутствие миротворцев на украинской линии фронта вполне реально.

— Это обычная международная практика, применяемая в подобных ситуациях. Если будут достигнуты договоренности о прекращении войны, необходимо определить, как это будет происходить: какие конкретные координаты будут указаны, где будут располагаться украинские войска, где — российские, и как обеспечить безопасность на линии разграничения, — говорит он.

Что собой предполагают такие силы?

Задачи и мандат миротворческой миссии обычно определяет проводящая ее международная организация. Как правило, миссия выполняет наблюдательную функцию без применения силы. Ее основные обязанности — мониторинг и отчетность. Члены миротворческого контингента помогают предотвратить эскалацию конфликта, контролируют соблюдение условий прекращения огня и, в конце концов, способствуют восстановлению нормальной жизни.

Крайне редко миссии выполняют операции по принуждению к миру с применением силы для защиты населения или принуждения к соблюдению соглашений.

В случае Украины, это могут быть небольшие международные военные контингенты, призванные выполнять несколько ключевых задач.

— Во-первых, они будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Во-вторых, их задачей будет мониторинг ситуации, фиксация нарушений со стороны любой из сторон и оперативное информирование международных центров, например, в Брюсселе или Вашингтоне, — объясняет Левченко.

Кроме того, по словам эксперта, миротворцы должны гарантировать, что любые действия, нарушающие принцип неприменения силы, будут немедленно задокументированы, а соответствующие стороны [страны-гаранты], например США, ЕС или даже Китай, будут об этом проинформированы.

"Принуждение к миру фактически означает новый этап большой войны"

По мнению бывшего посла Украины в Боснии и Герцеговине, в нашей ситуации это будут исключительно наблюдательные миссии без вооруженного вмешательства. О проведении операций, направленных на принуждение к миру в случае нарушения договоренностей, пока не может быть и речи.

— Операции по принуждению к миру — это более сложная тема, требующая значительных военных подразделений. На сегодняшний день ни Германия, ни Великобритания не имеют ресурсов для принуждения России к миру. Принуждение к миру фактически означает новый этап великой войны, – говорит Александр Левченко.

Однако есть другая практика — развертывание миротворческих контингентов, целью которых является рассредоточение войск (создание буферной зоны — Ред) .

— В таких случаях между сторонами встают нейтральные силы, действующие под флагом Европейского Союза, НАТО или других международных организаций. Например, контингент ООН в этом контексте вряд ли окажется эффективным. Миротворческие силы ООН, которые действовали в Африке или Азии, обычно оказывались слабыми и недостаточно подготовленными для решения серьезных задач, — отмечает дипломат.

По его словам, миротворцами должны быть представители сильных стран, уже имеющие опыт участия в сложных военных операциях и чьи военные вызывают уважение. Это должны быть подготовлены, закалены бойцы, чье присутствие будет достаточным сдерживающим фактором. Против таких сил не так-то легко поднять оружие.

Миротворческие операции подчас заканчивались провалом

По собственным заявлениям ООН за последние 75 лет она успешно завершила десятки конфликтов, таких как в Камбодже, Сальвадоре, Гватемале, Мозамбике и Намибии. В других случаях, включая Либерию, Гаити и Сьерра-Леоне, миссии ООН помогли остановить эскалацию.

Однако ООН имела и неудачи. Миротворческие усилия в Сомали или Руанде оказались бессильны перед насилием и страданиями.

Нельзя обойти события в бывшей Югославии в 1990-х годах. После ее распада началась серия межэтнических конфликтов в Боснии, Хорватии, Косово и других регионах. В то же время ООН направила миротворцев (UNPROFOR) для защиты гражданского населения и гуманитарной помощи.

Однако миротворцы не имели права на активное вмешательство. Поэтому, когда в 1995 году в Сребренице начались массовые убийства, подразделение миротворцев не смогло защитить мирное население в городе боснийские сербы.

Кстати, в этой миротворческой миссии принимали участие и украинские военные. Им удалось вывезти из анклава несколько тысяч гражданских жителей.

— Дело в том, что основная задача миротворческих миссий — мониторинг и наблюдение, а не участие в войне. Если миссия участвует в боевых действиях, она автоматически становится стороной конфликта, что противоречит ее мандату. Такого рода вмешательство невозможно как на практике, так и в теории, — говорит в разговоре с "Телеграфом" бывший посол Боснии и Герцеговины Александр Левченко.

Сами миссии обычно имеют четко определенный срок действия, прописываемый в мандате. Поначалу она заходит на определенный промежуток времени, к примеру, на год. Далее срок пребывания продлевается ежегодно, если это согласовано всеми сторонами. Если хотя бы одна сторона выступает против, то продолжение миссии становится невозможным.

Условия выгодны Украине, но будут ограничены не только ее интересами

В конце концов, по мнению дипломата, миротворческая миссия не может быть исключительно на украинских условиях, в частности, чтобы развернуть миссию необходимо согласие России.

— Территория, где будет разворачиваться миссия, конечно, украинская, и участвующие в ней солдаты это осознают. Однако с другой стороны, там будут российские войска, которые будут находиться на захваченных территориях Украины. Так что миссия фактически будет оперировать в зоне, где происходит конфликт между двумя сторонами, — говорит Левченко.

Однако вряд ли интересы крупных стран, таких как Германия будут противоречить интересам Украины в такой миссии.

— Не исключено, что во время закрытых переговоров, например между Олафом Шольцом и президентом Зеленским, такие аспекты обсуждались. Ведь, как правило, вопросы, которые поднимаются на встречах тет-а-тет, не выносятся в публичное пространство, — говорит украинский дипломат.

Напомним, несмотря на заявление министерства иностранных дел Германии, Анналены Бербок о готовности отправить немецких военнослужащих в Украину, сам канцлер Германии Олаф Шольц такую возможность исключил.

Есть главный риск, и никаких гарантий безопасности

Организация миротворческой миссии (если она состоится) будет опираться на преимущества. Однако, есть и темные стороны такой инициативы, которые Украина должна понимать уже сейчас. Главный риск заключается в фактической заморозке конфликта, считает дипломат Александр Левченко. Это означает, что ситуация будет оставаться неразрешенной, и возвращение захваченных территорий может быть отложено на неопределенное время.

— То есть ситуация, когда заявляют, что у Украины пока нет достаточных сил для освобождения временно оккупированных территорий, и мы сейчас наблюдаем продвижение только в одном направлении, в некоторой степени часть будущего мирного плана. Этот план предлагает американская сторона по координации с другими странами, в частности с Украиной, Россией, Китаем, НАТО, Евросоюзом и т.д., — говорит он.

Очевидно, что для разграничения войск нужно создать определенные условия, например привлечь контингент, готовый к выполнению исключительно мониторинговых функций

— Франция и Англия заявляли о своей готовности к этому, может быть, к этому присоединится и Германия. Это известные и влиятельные страны, и это важно, ведь контингент влиятельных стран вызывает больше уважения с обеих сторон, — отмечает Левченко.

Впрочем, миротворческая миссия никак не станет достаточной гарантией безопасности для Украины без вступления в НАТО. Поскольку она выполняет только мониторинговые функции, и, по сути, ничего не гарантирует. Если россияне пойдут в атаку, эта миссия зафиксирует нападение и выражает протест, но это не остановит Россию.

Как напоминает бывший посол, Россия начала агрессию против Украины, в нарушение устава ООН и около 200 двусторонних соглашений.

В ЕС не будет единого решения

Допускает возможность участия европейских военных в обеспечении режима прекращения огня в Украине, также новая верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее мнению, солдаты для такой миссии могут происходить из стран, ранее заявлявших о готовности обсуждать отправку своих контингентов, в частности Франция или балтийские государства.

На вопрос может ли союз взять на себя ответственность обеспечить мир или им не хватает единства, Александр Левченко отвечает коротко: это не будет единственным решением ЕС, ведь у них нет собственных войск.

— У каждой страны-члена есть свои вооруженные силы и принимаются решения самостоятельно. Европейский Союз может только рекомендовать странам-членам рассмотреть возможность участия в такой миссии. Но любая страна решает это индивидуально. Возможно, будут участвовать как меньшие, так и большие страны. Официальный Брюссель в целом поддерживает такие инициативы как часть общей внешней и политики безопасности организации, — заключает дипломат.

Напомним, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые принял участие в заседании Совета НАТО-Украина в Брюсселе вместе с союзниками. По словам Сибиги, вступление в НАТО является "единственной реальной гарантией" безопасности страны.