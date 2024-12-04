Германия может ввести в Украину свои войска, но при одном условии, — Spiegel

Она сказала, что "все, что служит миру в будущем"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила размещение немецких войск на территории Украины. Ранее европейские страны уже обсуждали вопрос потенциального развертывания военных контингентов на территории нашей страны.

Об этом она сказала на заседании НАТО в Брюсселе. Пишет Berliner-Zeitung.

Бербок подчеркнула, что Германия поддержит все меры, которые могут служить миру в долгосрочной перспективе и заявила, что вариант международного военного присутствия возможен в дополнение к гарантиям безопасности, в частности таких, как членство в НАТО.

Когда ее спросили о возможной роли Германии в рамках мероприятий по международному присутствию в Украине, она сказала, что "все, что служит миру в будущем", конечно, будет "поддержано всеми нашими силами со стороны Германии".

Однако она подчеркнула, что присутствие немецких войск возможно только в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

Отправка войск НАТО в Украину — что известно

Напомним, еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон предположил возможность привлечения сил НАТО для поддержки Украины. Его идея вызвала широкую дискуссию среди союзников. При этом речь шла не об участии в боевых действиях, а о работе военных инструкторов. Однако, Литва, Латвия, Эстония и Канада заявляли о готовности обсуждать варианты. Недавно французское издание Le Monde писало, что после победы Трампа на выборах в США дискуссии — возобновились. По данным СМИ, якобы Париж и Лондон могут возглавить иностранный военный контингент.

"Телеграф" писал о том, что Трамп спросит страны Европы, что их сдерживает от того, чтобы отправить войска в Украину.