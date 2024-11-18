Топ-6 "зашкваров" ООН: как организация "справляется" с агрессией России против Украины

Организация объединенных наций стала свидетелем величайшей войны в Европе после Второй мировой

В понедельник, 18 ноября, Совбез ООН проводит заседание, приуроченное к 1000 дням войны России против Украины. Встреча, инициированная Украиной и Великобританией, призвана оценить ситуацию и обсудить дальнейшие шаги международного сообщества.

Такая поддержка, безусловно, важна. Но, несмотря на роль, которую ООН имеет на мировой арене, организация неоднократно и не просто так попадала под критику за свою вялую реакцию, прежде всего, на преступления России.

"Телеграф" решил вспомнить топ-6 наиболее выразительных примеров того, как Организация объединенных наций не смогла или не захотела действовать более решительно.

1. Генеральный секретарь ООН "братается" с Путиным

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

23 октября 2024 г. произошло скандальное дипломатическое событие: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш лично посетил Россию для участия в саммите БРИКС. Во время мероприятия он встретился с Владимиром Путиным, и более того пожал ему руку.

По официальной информации заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака, целью приезда было обсуждение украинской ситуации и подтверждение ранее озвученных позиций по войне и условиям справедливого мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проигнорировал украинский саммит мира в Швейцарии.

Напомним, что БРИКС — это аббревиатура, происходящая от первых букв названий пяти стран-участниц организации: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Первоначально созданная для укрепления экономического сотрудничества, сегодня организация все чаще воспринимается как "геополитический блок". Однако БРИКС все еще сохраняет неформальный характер и не имеет устава [в традиционном понимании, как это присуще формальным международным организациям], общего бюджета, секретариата или других наднациональных структур.

В настоящее время к БРИКСу присоединились также Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Кроме того, несколько других стран, в частности Беларусь, Азербайджан и Малайзия, подали заявки на вступление. В сентябре также появлялись слухи о возможном присоединении Турции. Иногда эту организацию называют аналогичным G7 или G20 клубом по интересам стран, которых не устраивает "доминирование" Запада.

2. В разгар своей агрессии Россия становится председателем Совета безопасности ООН

Парадоксальная ситуация сложилась также вокруг роли Российской Федерации в интернациональных организациях. Несмотря на статус государства-агрессора, 1 июля 2023 года Россия возглавила Совбез ООН.

В последний раз Россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022 года, когда начала полномасштабную агрессию против Украины. Позже эти обязанности снова перешли к представителю России Василию Небензи.

На самом деле, легитимность членства России в ООН давно находится под серьезным сомнением. В частности, председатель Генеральной ассамблеи Деннис Фрэнсис официально заявлял об отсутствии документов, подтверждающих законность пребывания РФ в Совбезе. Также предлагал исключить из Совбеза ООН президент Финляндии. Как отмечал Стубб, любой член совета, ведущий незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен.

И, конечно же, неоднократно поднимала вопрос о незаконности членства российской делегации Украиной. В частности, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, последовательно утверждал, что Россия должна быть лишена права голоса в Совбезе ООН.

Однако процесс усложняется геополитическими реалиями: для изменения состава Совбеза необходимо решение Генассамблеи, которое может быть заблокировано российским и китайским вето.

Позитивно, однако, то, что Генеральная ассамблея уже не поддержала избрание РФ в Совет по правам человека. Среди 15 членов Совета ООН по правам человека, избранных Генассамблеей на 2024–2026 годы, Российской Федерации нет.

3. Реакция на подрыв Каховской ГЭС вялая и непоследовательная

Фактический экоцид и военное преступление почти не получил международного осуждения. В ООН через несколько часов после подрыва Каховской ГЭС вместо любой реакции на этот инцидент решили поздравить всех с самопровозглашенным "международным днем русского языка".

Твит-поздравления с днем русского языка

Антониу Гутерреш отреагировал на катастрофу только во второй половине дня, охарактеризовав ее очередным разрушительным следствием российской агрессии и отметив недопустимость атак против гражданских и критической инфраструктуры.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал призывы ООН по расследованию подрыва "игрой в поддавки для россиян". В то же время Управление ООН по правам человека заявило, что пока не может оценить, является ли это военным преступлением, и назвало причину разрушения плотины "неясной".

В офисе Президента Украины отметили, что организация сознательно отказывается выполнять свои обязанности. В Twitter Михаил Подоляк удивленно спросил, действительно ли в ООН до сих пор не понимают, кто и для чего совершил этот теракт.

"Действительно не понятны? Как непонятны и другие "обстоятельства", такие, как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданских, разрушение городов, массовые захоронения в Буче и Гостомеле, унижение международного права и… Устава ООН. Абсолютно не понятны. Марсианы, вероятно, атакуют", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что ООН демонстрирует "безупречное по цинизму обнуление собственной репутации" и намеренно отказывается от выполнения своих функций.

Кстати, ООН решили напомнить миру о дне русского языка и в годовщину трагедии.

4. ООН пока не признает действия России в Украине геноцидом, но видит "серьезные" военные преступления

В июле 2022 года Совет безопасности ООН официально осудил российскую агрессию. Участники заседания признали действия РФ направленными на разрушение украинской идентичности и отметили важность совместной защиты культурного наследия Украины.

А после полутора лет полномасштабной агрессии России, 4 сентября 2023 года, Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине внезапно объявила, что еще не пришла к выводу о том, имеет ли место геноцид в Украине, но расследование продолжается. Об этом заявил голова комиссии Эрик Месе на пресс-конференции в Киеве.

"Мы пока не пришли к выводу, что в Украине происходит геноцид. Мы хорошо понимаем обеспокоенность и обвинение по этому поводу. Расследование продолжается, но на данном этапе нет достаточных доказательств, которые отвечали бы требованиям Конвенции о геноциде", — отметил Месе.

Он также указал, что комиссия продолжит расследование, включая возможные заявления российских СМИ, которые могут быть связаны с подстрекательством к геноциду. "Это одна из линий, которую мы изучаем, но выводов пока нет", — добавил он.

По сей день преступления России геноцидом не признаны. Впрочем, суд ООН принял решение о приемлемости жалобы Украины против РФ по поводу "искажения понятия геноцида". Этот иск подала Украина в первые дни полномасштабной войны.

5. ООН обеспокоена действиями украинской власти по отношению к УПЦ (МП), мол, обыски "дискриминационные"

В отчете ООН, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внезапно выразило обеспокоенность по поводу действий украинской власти по отношению к Украинской православной церкви "Московского патриархата" (УПЦ (МП)).

Служба безопасности Украины провела ряд обысков в монастырях, офисах и учебных заведениях, принадлежащих УПЦ (МП), в разных городах страны. В ходе этих проверок "некоторых священников даже подвергли полиграфическим проверкам".

Это и была та причина, по которой международные эксперты, работающие в рамках ООН, выразили обеспокоенность. Они призвали украинские власти обеспечить надлежащее соблюдение прав людей, которым предъявлены уголовные обвинения, и обеспечить справедливый судебный процесс.

В ответ на этот отчет Министерство иностранных дел Украины отреагировало, заявив, что свобода вероисповедания не может быть оправданием для действий, подрывающих национальную безопасность страны. Тогдашний представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина является демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания, но это не дает права действовать в ущерб национальной безопасности. Он также призвал международных наблюдателей использовать в своих отчетах только проверенные факты.

6. Мягкая реакция на поездку Путина в Монголию, несмотря на международный ордер на его арест

Фото: Kristina Kormilitsyna, Спутник, Kremlin Pool Photo via AP

Ни одна страна ООН (и собственно руководство организации) не пыталась давить на Монголию из-за визита туда президента России Владимира Путина в начале сентября 2024 года. По словам советника президента Монголии Эрденецогтина Одбяара, отношение ООН к Монголии осталось неизменным.

"Ни одна страна не пыталась оказывать на нас давление, выражать недоверие, игнорировать или снижать уровень сотрудничества, как это иногда описывают в некоторых СМИ и соцсетях", — отметил Одбиар.

Напомним, что Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МКС) и могла арестовать главу Кремля. Несмотря на то, что 17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина, эта страна восточной Азии решила действовать иначе.

Вместо наручников российского диктатора ждала красная ковровая дорожка, "всадники Чингисхана" и в целом весьма теплая встреча министра иностранных дел страны Батмунхийн Батцецег.