Отказ от НАТО и метод кнута и пряника: какие сюрпризы может преподнести план Трампа по Украине

В настоящий момент есть три основные позиции

По плану новоизбранного президента США Дональда Трампа, Украине, вероятно, будет предложено уступить РФ часть своих территорий и отказаться от членства в НАТО. В конце концов мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного контакта между Трампом, Зеленским и Путиным.

Об этом пишет Reuters. Агентство сделало такой вывод, проанализировав заявления советников Трампа и сообщавшись с его окружением.

Предложения трех ключевых советников, включая нового спецпредставителя Трампа по отношениям с Россией и Украиной, отставного генерал-лейтенанта армии Кейта Келлогга, имеют некоторые общие элементы, в том числе исключение членства Украины в НАТО из повестки дня.

Отмечается, что советники Трампа попытаются склонить Украины и Россию начать переговоры методом кнута и пряника. Речь идет об возможном прекращении военной помощи Киеву, если тот не согласится и, наоборот, ее увеличение, если российский президент Владимир путин откажется.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов после своей инаугурации в январе 2025. При этом, аналитики и бывшие сотрудники органов национальной безопасности выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить такое обещание из-за сложности конфликта.

Как отмечают аналитики и бывшие американские чиновники, Трамп может столкнуться с нежеланием Путина начинать переговоры, поскольку Кремль держит украинцев в напряжении и может извлечь больше выгод, оккупируя больше территорий.

"Путин никуда не торопится", — заметил Юджин Румер, эксаналитик разведки США.

Он отмечает, что Путин не показывает готовность отказаться от своих условий перемирия и переговоров, среди которых отказ от НАТО и уступок четырех регионов.

"Путин, скорее всего, выждет время, займет больше позиций и подождет, чтобы увидеть, какие уступки, если таковые будут, предложит Трамп, чтобы заманить его за стол переговоров", — добавил Румер.

Четыре советника Трампа на условиях анонимности на прошлой неделе рассказали, что новоизбранный президент пока не созвал центральную рабочую группу по созданию разработки мирного плана.

В конце концов мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного контакта между Трампом, Зеленским и Путиным, добавили советники.

Три плана

Один из бывших сотрудников нацбезопасности Трампа рассказал, что на данный момент есть три основных предложения: план Келлога, план будущего вице-президента США Джеймса Ди Венса и бывшего и.о. начальника разведки США при президентстве Трампа Ричарда Гренелла.

По плану Келлога, разработанного совместно экс-сотрудником Совета нацбезопасности Фредом Флейцем, война будет заморожена по текущим линиям фронта. Этот план в начале года был представлен Трампу.

В нем предусмотрено, что США предоставят Украине больше оружия, если она согласится на переговоры. В то же время России скажут, что Украина получит больше оружия, если РФ откажется от переговоров. При этом, по плану, Украина должна отказаться от присоединения к НАТО. Также Украине будут предложены гарантии безопасности от США, которые могут содержать увеличение поставок вооружения. Но этот план вряд ли получит поддержку Конгресса.

По плану Ди Венса, нужно создать демилитаризованную зону на ВОТ Украины по текущим линиям фронта, которые будут надежно защищены, чтобы предотвратить новые наступления России. Он также предлагает отказ Украины от НАТО.

Согласно плану Гренелла, на востоке Украины нужно создать "автономные зоны", и Киев должен отказаться от НАТО, потому что это "не в интересах США". Гренелл присутствовал на встрече Трампа и Зеленского в сентябре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что появились детали плана спецпредставителя Трампа по Украине.