Европейские страны обсуждают ввод своих войск в Украину - СМИ

Это произойдет при одном условии

В ЕС активно обсуждается вопрос потенциального развертывания военных контингентов на территории Украины. Представители европейских правительств подчеркивают необходимость разработки детальных планов обеспечения гарантий безопасности. По словам одного из европейских дипломатов, в настоящее время страны прорабатывают различные сценарии, которые можно было бы представить Соединенным Штатам Америки.

Об этом сообщают международные информационные агентства AFP и DW со ссылкой на дипломатические источники. Они подтверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня европейские страны готовы разместить свои войска для контроля соблюдения мирного соглашения. Однако случится ли это, пока трудно спрогнозировать.

Ранее отдельные европейские государства, в частности, Франция и Великобритания, уже рассматривали подобные сценарии.

А российская сторона ранее отмечала, что любая миротворческая миссия может быть реализована только при согласии Кремля.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Трамп спросит страны Европы, что сдерживает их от того, чтобы отправить войска в Украину. Так считает директор программы исследования России в исследовательской организации CNA Майкл Кофман.