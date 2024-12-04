Эксглава ГТС Макогон выехал из Украины под видом "срочной командировки" и скрывается в Канаде, — СМИ

Бывший генеральный директор "Магистральных газопроводов Украины" Сергей Макогон покинул Украину в сентябре 2022 года, оформив "срочную командировку", и, по данным СМИ, до сих пор находится в Канаде.

Об этом говорится в материале издания "Апостроф" о ТОП-беглецах.

Как сообщил военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, 16 сентября 2022 года наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" уволил Макогона с должности. В тот же день он подписал приказ о своей "командировке" в Братиславу и Вену, а уже 18 сентября пересек государственную границу в пункте пропуска "Малые Семеновцы". Возвращение в Украину не произошло — вместо этого, по информации Сазонова, Макогон уехал в Канаду, где проживает вместе с семьей.

Несмотря на резонанс вокруг его выезда, Макогон остается активным в социальных сетях, где критикует действия украинских властей в сфере энергетики. К тому же, через адвокатов он пытается взыскать с Украины 10,5 миллиона гривен недополученной премии. По словам Сазонова, эту премию Макогон выписал себе за несколько месяцев до увольнения.

Несмотря на судебный процесс, в котором Макогон требует выплатить ему 10,5 млн. грн. премии, он продолжает уверять, что "не выписывал себе премию". Также он утверждает, что не находится в Канаде, несмотря на изложенные в судебном решении обстоятельства его выезда за границу и отказе возвращаться в Украину.