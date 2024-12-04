Шольц сказал, что делать украинским беженцам в Германии: есть два варианта

Канцлер ФРГ рассказал, что нужно делать украинским беженцам

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что граждане Украины, которые после 24 февраля 2022 года оказались в Германии и получили статус беженцев, должны будут либо возвращаться домой, либо искать работу.

Об этом сообщает n-tv. Выступая в бундестаге Шольц заявил, что сейчас слишком много украинцев слишком долго находятся на территории Германии и получают социальные выплаты.

По его словам, безработных украинцев нужно стимулировать искать работу, или делать все, чтобы они возвращались назад в Украину.

Шольц добавил, что докладно обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он заявил, что хочет создать украинское соответствующее учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии", — заявил Шольц. В то же время усилий со "стимулированием занятости", которые ранее предпринимались правительством Германии, недостаточно.

Как отметил Шольц, за годы пребывания в стране украинцы уже могли выучить язык и должны начинать трудовую деятельность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии неизвестные напали на украинских беженцев.