"Трамп может сделать три вещи для Украины, чтобы показать контраст с Байденом": интервью с экс-заместителем Госсекретаря США

Эксперт спрогнозировал, что может быть с поддержкой Украины при втором президентстве Дональда Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп, по сути, уже сформировал команду, которая будет отвечать за будущую политику его администрации относительно Украины. Хотя некоторые кандидатуры еще должны быть утверждены Сенатом, есть определенная тенденция в том, кого республиканец выбирает на важные должности.

Какие три вещи будущая администрация Трампа может сделать для Украины, как лучше Киеву выстраивать новую страницу в отношениях с 47-м президентом США, в интервью "Телеграфу" рассказал Дэвид Крамер — заместитель Государственного секретаря США (2008-2009) и исполнительный директор Института Джорджа Буша.

Дэвид Крамер. Фото: Институт Джорджа Буша

Номинация Келлога — повод для осторожного оптимизма

— Господин Крамер, начну с вопроса относительно недавних новостей, а именно номинации Дональдом Трампом Кита Келлога как спецпредставителя по Украине и РФ. Чего ждать?

— Думаю, выбор Кита Келлога очень интересен и означает назначение человека, который понимает угрозу, которую представляет Россия не только для Украины, но и для Соединенных Штатов.

В прошлом он писал некоторые привлекающие внимание вещи, но его последние комментарии в различных интервью свидетельствуют о поддержке продления помощи США Украине. Но в конце-концов президент Трамп, когда вступит в должность 20 января, будет решать, в каком направлении будут двигаться Соединенные Штаты в решении этого вопроса.

Однако выбор генерала Келлога, по-моему, является причиной для осторожного оптимизма: это человек, который хорошо знает проблему и дает, как мне кажется, взвешенные комментарии. Но лучше всего — не делать преждевременных выводов о том, что может сделать Трамп. Подождем, пока он вступит в должность и возьмет на себя ответственность за решение этого вопроса, ведь, очевидно, он не будет решен до 20 января.

— Мы видели "мирный план" от Кита Келлога и его коллеги Фреда Флейтца по урегулированию конфликта в Украине. Как считаете, он будет придерживаться этого плана или адаптирует его к реальной ситуации на поле боя и геополитическим обстоятельствам?

— Этот план был написан в апреле, и с тех пор многое сильно изменилось.

Не думаю, что написанное Келлогом и Флейтцом весной будет автоматически определять его подход к этому вопросу сейчас. Я не ожидаю, что он будет чувствовать себя обязанным придерживаться этого плана. На тот момент он официально не являлся частью предвыборной кампании Дональда Трампа. Келлог и Флейтц писали этот план в качестве рекомендаций кандидату Трампа. Но сейчас обстоятельства иные, и Келлог будет находиться в позиции ответственности.

— Если говорить о других назначениях Трампа — что значит для Украины номинация Пита Хегсета на должность главы Пентагона? В случае назначения продолжит ли он инициативы Ллойда Остина, например, встречи Контактной группы по обороне Украины, известные как "Рамштайн"?

— Сейчас непонятно, утвердят ли Хегсета. Его кандидатура вызвала значительные споры, как вы знаете. Его основное внимание сосредоточится на попытках заручиться достаточной поддержкой в Сенате, чтобы получить утверждение в должности.

*С момента номинации на должность главы Пентагона Пит Хегсет столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах и чрезмерном употреблении алкоголя.

Назначение Келлога, по моему мнению, более важно, чем номинация Хегсета. Келлог сосредоточится исключительно на ситуации между Россией и Украиной. У Хегсета, если его утвердят, будет много других обязанностей. Не думаю, что министр обороны, будет ли это Хегсет или кто-то другой, будет уделять огромное количество времени украинскому вопросу.

Обращаю внимание на другие назначения, которые объявил президент Трамп: Марко Рубио — Государственный секретарь, Майк Уолтц — Советник по национальной безопасности, Алекс Вонг — заместитель Советника по национальной безопасности.

И хотя Волтц и Рубио голосовали против помощи Украине в апреле, они очень квалифицированные люди, которые понимают угрозу России и понимают, что стоит на кону в Украине. Думаю, их голосование в апреле было обусловлено политическими соображениями.

Я уверен, что Рубио утвердят в должности, поскольку он сам является сенатором, Уолтц не нуждается в утверждении, потому что его должность Советника по национальной безопасности этого не требует — я думаю, что должности [в новой администрации] будут занимать люди с серьезным подходом.

Три шага, которые может сделать Трамп

— Рубио и Волтц, кажется, сторонники позиции "мира через силу", что может быть хорошей новостью для Украины, не так ли? Ведь это то, на чем акцентировал внимание и Владимир Зеленский.

— Да, вы правы. Фраза "мир через силу" — часто употребляемая.

Думаю, есть несколько способов, посредством которых президент Трамп может сделать правильные шаги и показать контраст с администрацией Байдена, заканчивающей свои полномочия.

Во-первых, он может ускорить процесс принятия решений по запросам с украинской стороны на определенные системы вооружения. Администрация Байдена действовала болезненно медленно, и это промедление многое стоило Украине, в том числе человеческих жизней.

Во-вторых, снять ограничение на использование предоставленного вооружения. Как известно, только недавно президент Байден смягчил ограничения — не полностью снял, а лишь смягчил — по поводу того, как украинцы могут использовать ракеты ATACMS по территории России.

И третье – и я признаю, что это, пожалуй, самое сложное – это провал администрации Байдена относительно приглашения Украины стать членом НАТО. Это, как вам известно, центральная часть Плана победы президента Зеленского.

Гарантии безопасности, которые приходят вместе с членством в НАТО, необходимы для продвижения вперед и для любой надежды достичь договоренности. Как в Вильнюсе в 2023 году, так и в Вашингтоне в 2024 году, когда проходили саммиты НАТО, согласия [союзников] по приглашению Украины не было. В частности, США выступили против такого предложения. Я не могу представить сценарий, при котором администрация Байдена сделала бы это.

Для такого решения необходим консенсус в НАТО, но у президента Трампа может появиться возможность это сделать.

Опять же из трех пунктов — ускорение принятия решений, снятие ограничений и приглашение Украины в НАТО — последний, по моему мнению, будет самым сложным для реализации Трампом. Однако это еще один шанс для него показать контраст с тем, что, как я считаю, было неудачами администрации Байдена.

— После саммита в Вашингтоне Украина находится на так называемом "необратимом пути" в НАТО. Есть разные мнения, что второе президентство Трампа может замедлить путь Украины в Альянс, но вы более оптимистично настроены по поводу его роли в вопросе членства Киева?

— Я бы немного иначе сформулировал. Я бы сказал, что у президента Трампа будет возможность предоставить Украине приглашение в членство в НАТО. Сделает ли он это, не знаю, и именно поэтому говорю, что этот вопрос будет самым сложным для новой администрации Трампа.

Думаю, что будут проблемы с некоторыми другими странами-членами Альянса, которые могут вдаваться в вопрос о гарантиях безопасности по Cтатье 5 (предполагает, что, если член НАТО подвергается нападению, все остальные страны рассматривают это как нападение на них всех и принимают меры — Ред.).

Например, распространяются ли эти гарантии безопасности только на территорию, которую контролирует Украина? Вы ведь не хотите неявно сказать России, что признаете, что она контролирует оккупированные территории. Это вопрос, который будет вызовом, но это и возможность.

Я стараюсь смотреть на вещи как на возможности, в частности, анализируя их как противовес тому, что делала администрация Байдена. Похоже, что президент Трамп любит делать вещи по-другому или отменять то, что делал его предшественник. И опять же, непредоставление приглашения в членство в НАТО Украине администрацией Байдена — это возможность для администрации Трампа сделать обратное, чтобы запустить этот процесс.

Если бы Украина получила приглашение завтра, она не стала бы членом Альянса на следующий день. Это длительный процесс. Но такой шаг был бы очень четким сигналом Путину, что он не может де-факто ветировать стремление Украины присоединиться. Поэтому я думаю, что это возможность для президента Трампа. Воспользуется ли он ею, не знаю.

— Что ж, никто не знает. Не зря многие называют Трампа непредсказуемым.

— Непредсказуемый – это хорошее слово, чтобы описать его, и именно поэтому мы не должны предвзято относиться к нему.

Напомню, что были сообщения в СМИ о том, что президент Трамп разговаривал с Путиным после своей победы на выборах. И согласно ним, Трамп предостерег Путина от эскалации ситуации.

Но Путин сделал именно это. Он значительно усилил ракетные и беспилотные атаки на Украину, пытаясь вогнать всю страну в ужасающие условия этой зимы. Если Трамп и сделал предупреждение Путину, Путин его не послушал.

Опять же мы увидим, что он будет делать, когда Трамп вступит в должность. Но есть основания полагать, что Путин ведет неправильную игру, когда речь заходит об отношениях с Трампом.

Путин заботится только об одной вещи

— Путин пошел на очередную виток эскалации. Я разговариваю с вами как раз из Днепра, который в ноябре был атакован российской экспериментальной баллистической ракетой… Интересно знать ваше мнение, чего ожидать от Путина в следующие два месяца до инаугурации Трампа?

— Когда речь идет о Путине, нет никаких сомнений, что от него следует ждать жестоких вещей. Это диктатор-убийца, обвиненный Международным уголовным судом, который несет ответственность за вторжение в Украину не раз, а два раза. Он и его силы виновны в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Он вторгся в Грузию. Он предоставил военную помощь кровавому режиму в Сирии. Поэтому ожидания, когда речь идет о Путине, должны быть наихудшими, за одним исключением. И я вернусь к нему.

Я думаю, что Путин хочет сделать ситуацию в Украине этой зимой как можно сложнее, чтобы попытаться поставить Украину на колени. И то, что он недооценивал с 2014 по 2022 год и по сей день, — это решительность и героизм украинского народа, украинских бойцов и руководства Украины, которое, безусловно, можно критиковать. Но я думаю, что президент Зеленский справился. Была ли его лидерская кампания идеальной? Нет, но я не знаю ни одного лидера, который бы сделал это идеально. Но я думаю, что Зеленский справился с вызовами.

Но вернемся к исключению в случае с Путиным. Каким бы ужасным и жестоким он ни был, как бы ему ни было все равно на человеческие жизни, существует единственная жизнь, о которой он действительно заботится — это его собственное. И именно поэтому я не верю угрозам Путина, угрозам его идиота-заместителя председателя совбеза Медведева и других, когда они говорят об использовании тактического ядерного оружия.

Эта риторика не убедительна, ее цель — заставить Соединенные Штаты и другие западные страны отказаться от поддержки Украины, запугать нас.

Россия и российские чиновники проводили столько "красных линий" в течение этой войны. "Если НАТО предоставит помощь Украине…", "Если НАТО предложит членство Финляндии и Швеции…", "Если НАТО сделает то-се, если Украина сделает то-се…"

Украина перешагнула одну из самых больших "красных линий" для России, когда захватила часть Курской области. Это первый случай со Второй мировой войны, когда российскую территорию оккупировала иностранная сила. И что сделал Путин и Россия в ответ? Немного. Поэтому я не верю в ядерные угрозы, которые РФ постоянно выдвигает.

И мы, Соединенные Штаты, не должны верить в это. Потому что если поверим, и думаю, что это является причиной медленного процесса принятия решений администрацией Байдена, то в конечном итоге свяжем Украине руки за спиной. А мы никогда не должны этого делать.

— Украина уже неоднократно доказывала, что "красные линии" России существуют только в голове Путина и его сторонников, и нет места для страха.

— Совершенно точно.

— Еще хотела вернуться к теме разрешения на использование Украиной ракет ATACMS по российской территории. Может Трамп отозвать его? Или использовать как рычаг в переговорах, как писали некоторые СМИ?

— Не думаю, что Трамп отменит это решение. Как только такое решение принимается, его очень тяжело отменить. По сути это означало бы снова связать Украине руки за спиной.

Не думаю, что Трамп хочет быть президентом, при котором Россия провозгласит победу над Украиной. Позвольте уточнить: я считаю, что Путин потерял Украину еще несколько лет назад, и что он не способен провозгласить победу. Но не думаю, что Трамп хочет быть президентом, при котором Украина терпит военное поражение. Поэтому маловероятно, что он отменит решение по ATACMS.

Надеюсь, что он действительно ускорит оказание военной помощи. Есть люди, которых он назначил, которые тоже понимают это и, надеюсь, дадут ему дельные советы.

Как донести позицию Украины до Трампа?

— И мой последний вопрос. Мы видели, что во время президентской кампаний Трамп прибегал к критике украинского руководства, в частности, президента Зеленского. Как, по вашему мнению, Украине следует построить новую страницу в отношениях с Трампом?

— Коммуникация – это ключ.

И президент Зеленский сделал это, когда встречался с президентом Трампом в Нью-Йорке в конце сентября. Он был одним из первых иностранных лидеров, который позвонил по телефону Трампу и поздравил его с победой на выборах. Мне кажется, что назначение генерала Келлога специальным посланником будет очень полезным каналом для прямой передачи информации президенту Трампу.

Чем больше президент Зеленский и его команда будут поддерживать связь с президентом Трампом и его командой, тем лучше это поможет объяснять реальную ситуацию и убедить его не слушать некоторых влиятельных лиц в США, фактически распространяющих кремлевскую пропаганду.

Коммуникация с американскими партнерами будет способствовать лучшему пониманию текущего положения дел, возможностей, а также важности продления помощи США. Насколько важно для Соединенных Штатов помочь Украине не просто защищаться, а победить и нанести поражение российским силам.

Поражение российских войск, благодаря решительности и отваге украинцев, было бы огромным успехом для Украины прежде всего, но это также принесло бы пользу Соединенным Штатам и всему миру. Поэтому, если президент Зеленский сможет объяснить, как победа Украины продвигает интересы США, это значительно поможет делу.