Повстанцы получили помощь с БПЛА извне

Операторы БПЛА сирийских оппозиционных сил рассказали, что Украина якобы действительно помогла им разобраться в том, как использовать новое оборудование. Впрочем, они подчеркивают, что это взаимодействие не было столь обширным, как об этом уже успели заявить россияне.

Информацию об этом получил турецкий мониторинговый канал Clash Report непосредственно от пилотов повстанцев. Отмечается, что лидер группы БПЛА сил оппозиции Абу Бакр рассказал, что обратился за советом к разведке Украины.

"Украинцы предоставили файлы для 3D-печати ключевых компонентов, таких как бомбодержатели, хвостовые части и боеголовки. Это позволило оппозиции самостоятельно производить, собирать и адаптировать свои беспилотники", — говорится в отчете.

В то же время другой оператор Абу Мазен сообщил, что украинские специалисты также якобы помогли развить систему передачи сигналов и наведения БПЛА на цель. Тем самым у повстанцев увеличилась дальность работы дронов и их эффективность. Далее оппозиция создала мастерские для производства более крупных беспилотников с фиксированным крылом с использованием 3D-печати высокоточных деталей.

В отчете говорится, что к средине ноября оппозиция смогла собирать БПЛА исключительно своими силами. Оба пилота подчеркнули, что хотя Украина помогла с обучением, но прямого участия в полевых операциях ее представители не принимали.

Автоматический перевод отчета

Автоматический перевод отчета

Как известно, в результате стремительного наступления боевиков движения "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) силы режима Башара Асада буквально за пару дней потеряли второй крупнейший город Сирии — Алеппо.

На этом повстанцы не остановились и в следующие дни достигли еще одного крупного города Хама, который к настоящему времени практически взят в полукольцо. Четыре из шести ключевых дорог в город уже под контролем повстанцев.

Между тем "Телеграф" уже писал о том, что в боях за Алеппо заметили россиян. Они впервые за 8 лет атаковали в Сирии. В основном, весь режим Асада в Сирии держится на российских и иранских войсках.