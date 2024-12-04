"Может изменить глобальные обстоятельства": Буданов доложил Зеленскому о ситуации в Сирии

Не забыли и о Грузии, правительство которой толкает страну на очевидную зависимость от Москвы

В среду, 4 декабря, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в Сирии и как она может повлиять на глобальную картину.

Об этом украинский лидер рассказал в своем видеообращении к народу. Руководитель страны не обошел своим вниманием и происходящие в Грузии события.

"Доклад руководителя ГУР. Буданов доложил по поводу российских намерений на ближайшее время и по ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, также был доклад по ситуации в Грузии. По его мнению, то, что там сейчас происходит, не только проблема одного народа и не только нашего региона – как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России.

"Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", – отметил президент.

Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновения после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки Хаят Тахрир Аль Шам. Повстанцы за три дня взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб.

Также "Телеграф" сообщал, что в среду, 4 декабря, на фоне протестов в Грузии проходят задержания и обыски в офисах оппозиционных партий. В частности, правоохранители зашли в офисы "Единства-Национального движения" и "Коалицию за перемены".