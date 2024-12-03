Протесты не стихают несмотря на избиения и задержания: что сейчас происходит в Грузии (фото и видео)

Силовики пытаются жестоко подавить митинги

В Грузии не прекращаются протесты против приостановки евроинтеграции как минимум до конца 2028 года, о которой 28 ноября заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил. Вечером 2 декабря силовики устроили очередной жестокий разгон протестующих, но люди не уходят с улиц.

Как сообщает "Эхо Кавказа", в понедельник силовики начали разгон протестов еще с вечера, тогда как в предыдущие дни это начиналось ночью или ближе к утру. Директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе Важа Сирадзе заявил, что участники акции якобы начали вести себя "деструктивно" с самого начала митинга. Поэтому, по его словам, было принято решение "использовать пропорциональную силу".

Спецназ всю ночь пытался прогнать людей с улиц, избивая протестующих и используя против них слезоточивый газ. Силовики хватают и арестовывают всех, кто не успел убежать, избивая даже женщин.

Telegram-канал Tbilisi life ведет подробную хронику протестов. Там пишут, что одна из задержанных рассказала, что у правоохранителей нет мест для размещения задержанных, и она ожидает своей очереди.

Напомним, протесты в Грузии вспыхнули с новой силой после того, как 28 ноября правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года и от бюджетных грантов ЕС. Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов.

Как сообщал "Телеграф", обстановка в стране накалилась еще в конце октября, когда состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами.

По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство. Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов: во время выборов фиксировались массовые вбросы бюллетеней, махинации, давление на нападения на оппозиционеров и другие вопиющие нарушения.