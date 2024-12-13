Сыграли свадьбу в замке: как выглядит жена Антона Геращенко и что о ней известно

Женщина реализуется в сфере культуры и искусства

Антон Геращенко – бывший советник и заместитель министра внутренних дел времен Арсена Авакова. Раньше политик постоянно находился в публичном пространстве, а вот последние годы о нем нет новостей. Несмотря на это, имя жены бывшего чиновника периодически появляется в СМИ.

"Телеграф" раскроет личную жизнь известного политика.

Антон Геращенко — личная жизнь

Первой супругой политика была Виктория Грецкая-Миргородская. В их браке появился сын Виктор. Пара разошлась в 2010 году, но официально развелась в 2014 году. Затем супруги еще некоторое время делили имущество в суде.

В 2014 году политик женился во второй раз. Его избранницей стала культуролог, исследовательница искусства Олеся Шамбур. Женщина родом из Мариуполя. Она является основательницей общественной организации "Украинский центр согласия", которая помогает разрешать конфликты и проводит соответствующее обучение.

Фото с фейсбук-страницы Олеси Шамбур

Фото с фейсбук-страницы Олеси Шамбур

Свадьба Геращенко и Шамбур состоялась в замке Радомысль Житомирской области. В прессе писали, что торжество обошлось паре в 30 тысяч долларов. В 2016 году у них родилась дочь, которую назвали Полиной. Кроме того, супруги воспитывают сына Олеси от первого брака — Антона.

Фото из соцсетей Антона Геращенко

Фото из сети

Геращенко также является исследовательницей культурологии в Киево-Могилянской академии и научной сотрудницей Центра исследований медиации и диалога.

Фото с фейсбук-страницы Олеси Геращенко

Кроме того, женщина дописывает в разные медиа о правильном урегулировании конфликтов и дает соответствующие лекции. Она издала книгу "Несознательное искусство. Художественные рефлексии. Украина после 2013", в которой размышляет о событиях в Украине после Революции Достоинства и войне с Россией.

Фото с фейсбук-страницы Олеси Геращенко

В 2024 году Геращенко презентовала панно по мотивам работы художницы-шестидесятницы Аллы Горькой "Боривитер". Она напечатала на полотне фото разбитой мозаики в Мариуполе и дополнила работу стразами.

Фото Олеси Геращенко

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