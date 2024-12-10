От старого вида певицы ничего не осталось

Сегодня, 10 декабря, День рождения празднует певица-украинофобка Таисия Повалий. Исполнительнице, которая предала Украину и распространяет российскую пропаганду, исполняется 60 лет. За время своей карьеры предательница сделала несколько пластических операций, чтобы улучшить свою внешность.

"Телеграф" покажет, какой была Повалий до пластики и других вмешательств, а также, как выглядит она сейчас.

Таисия Повалий до и после пластики

Певица сохраняла свой естественный вид до начала 2000-х. Она обладала обычной внешностью, однако определенных дефектов на ее лице не было заметно.

Одной из первых пластических операций исполнительницы была ринопластика – изменение формы и размера носа. Также она полностью перекрасилась в блондинку.

Испанский пластический хирург Иван Маньеро, комментируя изменения во внешности артистки, утверждал, что у нее было немало хирургических вмешательств. Он отметил, что Повалий меняла брови, делала блефаропластику — операцию по изменению разреза глаз и формы век. Специалист добавил, что из-за большого количества изменений артистка потеряла свою естественность.

"Делала нос, брови, блефаропластику — подтяжку век. Может быть, немного подкорректировала нижнюю губу… Лицо Повалий нужно было сильно переделывать, чтобы оно стало более симметричным и привлекательным. Когда работы много — трансформации заметны. Теряется естественность. Повалий выглядит не очень натурально", – рассказывал специалист.

Также Повалий вставляла зубные импланты, чтобы улучшить свою улыбку. Так, все зубы у артистки стали одинаковыми и белоснежными.

Сама предательница не комментировала, какие пластические операции делала. Впрочем, она не отрицала этого и говорила, что каждая женщина должна ухаживать за собой.

"Я считаю, что женщина, которая может себе это позволить, обязана делать пластические операции. С одной стороны, я считаю, что, если правильно ухаживать за собой, можно обойтись и без этих радикальных шагов", — говорила певица.

В 2018 году Повалий призналась, что делала инъекции ботокса, и поэтому теряла голос. Сначала она хотела убрать морщинки, но потом не смогла вовремя остановиться с уколами. Дело в том, что ботокс расслабляет мышцы, и это влияет на голос, в частности, возможность петь.

В 2023 году предательница призналась, что когда-то ввела в лицо биополимерный гель. Впоследствии оказалось, что он не рассасывается. К тому же специалист применил разные дозы препарата. Поэтому у артистки теперь одна щека стала больше другой. Такое отличие невозможно исправить, поэтому Повалий корректирует это с помощью макияжа.

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