Лорак, Басков, Царев, Рабинович и другие: Зеленский лишил госнаград предателей Украины, кто еще в списке

К десяти из них применен максимальный набор санкций – 21 вид

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. Всего в списке 34 человека.

Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины. В числе лишенных наград лиц есть бывшие нардепы, чиновники, артисты, руководители СБУ и прочие.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий – также звание "Заслуженный артист Украины".

Государственных наград лишили:

Николая Азарова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный экономист Украины");

Евгения Балицкого;

Александра Баталина;

Владимира Бортко;

Валерия Георгиева;

Бориса Грызлова;

Владимира Гундяева (патриарх Кирилл был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени);

Андрея Деркача (орден "За заслуги" III степени);

Виталия Захарченко;

Тараса Козака;

Валентину Матвиенко;

Виктора Медведчука (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный юрист Украины");

Виктора Пшонку (орден "За заслуги" III степени);

Анатолия Сердюкова;

Владимира Спивакова;

Дмитрия Табачника (ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники");

Анатолия Тимощука;

Олега Царева;

Александра Ефремова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени);

Виталия Захарченко;

Вадима Колесниченко;

Рената Кузьмина (ордена "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и звание "Заслуженный юрист Украины");

Константина Кулика;

Валентина Ландика;

Владимира Олейника;

Вадима Рабиновича;

Сергея Тулуба;

Александра Якименко.

Накануне Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11410, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Этот проект закона предусматривает лишение государственных наград Украины лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, отдельные преступления против общественной безопасности; тех, кто пропагандирует государство-агрессорку или оправдывает оккупацию Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Верховная Рада Украины 20 ноября одобрила в первом чтении проект закона о создании и ведении перечня террористических организаций.