Не забыли наехать и на Зеленского

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что самым трудным вопросом переговоров с Украиной остаются территории, однако желаемых уступок Москва пока не видит. В России это называют "отсутствием желания" со стороны Киева.

"Телеграф" собрал главные заявления Пескова. Заметим, что в них он затронул ситуацию в Европе и отношения с США.

Главные заявления Пескова:

Территориальный вопрос – главная тема на переговорах по Украине, и по нему до сих пор нет никаких уступок.

Ситуация, когда члены ЕС подвергаются "энергетическому шантажу", нападкам со стороны страны, не имеющей отношения ни к НАТО, ни к ЕС, вызывает удивление.

Россия продолжает "СВО", чтобы минимизировать "потенциал Киева к террористической деятельности".

Слова о том, что в феврале мирное соглашение с Украиной было почти готово — чепуха.

Контакты между парламентариями РФ и США очень важны, они могут помочь реанимировать замороженные отношения между двумя странами.

Спецслужбы РФ внимательно отслеживают все обстоятельства запуска украинских дронов.

Киев может "втемную" использовать страны ЕС и НАТО "в собственных преступных интересах".

Слова Зеленского о необходимости готовиться к еще нескольким годам конфликта с РФ не "похожи на стремление к миру".

Россия не теряет интерес к переговорам по Украине. Кремль рассчитывает на проведение следующего раунда встреч, как только разрешат обстоятельства.

