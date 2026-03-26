Назвали в честь российского императора? Какой город в Украине до сих пор не переименовали

Считается, что здесь пропали вагоны с золотом во время революции в 1919 году

За время независимости Украины было переименовано много городов, однако некоторые до сих пор носят названия, связанные с российскими правителями. К примеру, Александрия в Кировоградской области.

"Телеграф" расскажет, почему этот город до сих пор не переименовали. Заметим, что основали Александрию еще в 1746 году.

С этого момента населенный пункт назывался Усовка, позже переименовали в Бечей. А вот Александрийском город стал в XVIII в. во время правления Российской империей Екатериной II. Интересно, что историки не знают, что именно послужило причиной смены названия, но есть теория, что город назвали в честь внука российской императрицы Александра Павловича.

Позже название смягчили до Александрии, но более 10 лет назад планировалось изменить это. Впрочем, ни городские власти, ни жители города не поддержали переименование. Ведь считают, что название города сугубо украинское, а ассоциации с Российской империей ошибочны. Добавляют "огня" в эту тему и историки, имеющие несколько теорий происхождения названия.

Почему Александрия так называется:

Екатерина II поспособствовала переименованию города в честь своего внука Александра;

В XVIII во время наступления Османской империи здесь строили оборонительные сооружения, одно из которых называлось Александрийским шансом;

Названа в честь одного из святых: Александр I Александрийский, Александр Свирский (чудотворец) и Александр Невский.

Легенда о потерянном золоте

Кроме названия, довольно интересна в истории Александрии легенда о золоте. Ведь в 1919 отряды атамана Никифора Григорьева, освобождая Одессу от белогвардейцев, захватили ценности Одесского государственного банка. Речь идет о 124 килограммах золота в слитках, 238 пудов (то есть 3 тысячи 808 килограммов) серебра и 1 миллионе 285 тысяч 185 рублей золотыми монетами царской чеканки.

Вагоны с золотом направлялись через Александрию и на каком-то отрезке просто исчезли. В преддверии этого Григорьева убили, вероятнее всего, на фоне того, что он восстал против УНР и отца тогдашней революции Махно. Пока большевики, белогвардейцы и другие группировки воевали, вагоны с золотом потерялись. Даже сегодня никто не знает, где они и кому принадлежат.

