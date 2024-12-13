Поддерживал аннексию Крыма и призывал к переговорам между Россией и Украиной: как выглядит могила Михаила Горбачева

Известный политик умер более 2 лет назад

Михаил Горбачев вошел в историю как первый и единственный президент Советского Союза. Он приказал вывести советские войска из Афганистана, пытался прекратить "холодную войну" с Западом и брал курс на перестройку СССР. Мужчина умер в 2022 году, когда ему было 92.

"Телеграф" напомнит о деятельности политика и покажет, как выглядит его могила.

Что известно о Михаиле Горбачеве

Михаил Горбачев родился в селе Привольное в Ставропольском крае в 1931 году. Трое детей его деда Андрея умерли во время голода 1932—1933-х, а сам мужчина отказался вступать в колхоз, за что его отправили в ссылку в Сибирь. Мать Горбачева была украинкой. В детстве будущий политик говорил на украинском.

Горбачев учился на юриста в Московском университете. В 1952 году вступил в Коммунистическую партию. Затем стал работать заместителем завотдела агитации и пропаганды Ставропольского крайкома и секретарем горкома комсомола. Долгое время строил карьеру в Коммунистической партии на разных позициях и в 1980 году стал членом Политбюро.

В 1985 году Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС. Во время заграничного визита познакомился с тогдашней премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Высказываясь о политике, она сказала: "С этим человеком можно иметь дело".

Фото: Getty Images

Впоследствии Горбачев народным депутатом Верховного Совета СССР от КПСС, а позже и его председателем. В 1990 году политика избрали Президентом Советского Союза. СССР. Горбачев был причастен к реформам, благодаря которым впоследствии появилась рыночная экономика, пытался разрушить монопольную власть коммунистов, поддерживал антиалкогольную кампанию в СССР.

Президент СССР взял курс на перестройку государства и гласность – снятие цензуры с медиа. Также он приказал вернуть советских военных из Афганистана и жертв сталинских репрессий. Пытался улучшить отношения с США, европейскими государствами.

Фото: Getty Images

Однако Горбачев подавлял национальные протесты, при его правлении появилась гиперинфляция, уменьшение рождаемости, рост внешнего долга. Также политик скрывал от населения страшные последствия Чернобыльской катастрофы в 1986 году и вводил советские войска в Баку. А в 1991 году потерял пост президента из-за распада СССР.

Фото: Getty Images

После этого Горбачев пытался построить политическую карьеру в России, но существенного успеха не добился. В 2014 году он выступил за аннексию Россией Крыма и говорил, что поддерживает волю людей на полуострове, которые якобы хотели присоединиться к стране-оккупанта.

Неоднозначно высказывался Горбачев и по поводу вооруженной агрессии России на Донбассе. Он не признавал, что страна-оккупант начала вторжение на Восток Украины, зато говорил, что надо "прекратить убивать друг друга ", потому что "это один народ". Он предусматривал "побоище в Европе" на Донбассе.

Фото: Getty Images

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд Михаила Горбачева призвал государства к переговорам. В то же время войну, начатую страной-агрессором, там назвали "военной операцией".

Фото: Getty Images

"В связи с военной операцией России в Украине, которая началась 24 февраля, мы заявляем о необходимости скорейшего прекращения военных действий и немедленного начала мирных переговоров. В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни", — написали в фонде.

Могила Михаила Горбачева

Экс-президент Советского Союза умер от болезни в Москве в августе 2022 года. По указанию кремлевского диктатора Владимира Путина, для политика не организовывали церемонию государственных похорон. Также глава Кремля не посещал официальное прощание с Горбачевым якобы из-за занятости. Он приходил к покойному политику в Центральную клиническую больницу, где возложил цветы возле его гроба и ушел.

В то же время церемония прощания с Горбачевым состоялась в Колонном зале Дома союзов. Провести бывшего лидера СССР в последний путь пришли разные политики, общественные деятели и певцы. Речь идет о премьер-министре России Дмитрии Медведеве, певице Алле Пугачевой, премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, телеведущем-путенисте Владимире Познере и многих местных жителях.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, возле жены Раисы, умершей в 1999 году. На могиле супругов расположена бронзовая статуя в виде плачущей девушки. Ее установили сразу после смерти Раисы Горбачевой. А уже после того, как отошел в вечность и сам глава СССР, добавили надгробную плиту с их именами и датами рождения и смерти.

На могиле Горбачева также можно увидеть его черно-белый портрет, на котором он проникновенно смотрит в камеру, сложив руки вместе. На могилу бывшего президента СССР часто приносят цветы.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит могила российского актера Юрия Никулина. Его похоронили в Москве.