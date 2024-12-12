Сохранил тысячи человеческих сердец: как выглядит могила величайшего кардиохирурга Николая Амосова

Врач существенно развил кардиохирургию в Украине и бывших странах СССР

В четверг, 12 декабря, вспоминают выдающегося врача, директора Института сердечно-сосудистой хирургии, доктора медицинских наук Николая Амасова. Сегодня чествуют 22-ю годовщину со дня его смерти. Мужчины не стало в возрасте 88 лет.

"Телеграф" расскажет о деятельности известного украинского хирурга, а также покажет, где его похоронили.

Что известно о Николае Амосове

Мужчина родился в Ольхово в России в 1914 году. Учился в Архангельском медицинском институте и Всесоюзном заочном индустриальном институте. Одно время работал в комиссии по мобилизации и полевому госпиталю во время Второй мировой войны.

В 1952 году Амосов переехал в Киев, где начал усиленно заниматься кардиохирургией. В Украине он первым начал лечить проблемы с сердцем хирургически, а также руководить первой в стране кафедрой грудной хирургии. Из нее затем выделили кафедру анестезиологии.

Амосов одним из первых в Советском Союзе стал использовать метод искусственного кровообращения. Также именно он начал впервые в СССР протезировать митральный клапан сердца, а затем использовать антитромботические протезы сердечных клапанов.

Фото: "Истории для вдохновения"

Врач активно изучал и применял различные хирургические методы лечения пороков сердца, а также испытывал аппараты искусственного кровообращения. Руководил отделом биологической кибернетики Института кибернетики НАН Украины. Также ученый исследовал искусственный интеллект и создал вместе с коллегами первые в мире автономные работы, управляемые нейросетью.

Фото из сети

Именно Амосов создал Киевский научно-исследовательский институт сердечной хирургии. Научное заведение подготовило 40 докторов и более 150 кандидатов наук, построивших успешную карьеру в медицине. Ежегодно в институте проводят около 3 тысяч операций на сердце, в том числе и с искусственным кровообращением.

Фото из сети

Также ученый изучал биокибернетику и издал несколько книг: "Размышления о здоровье", "Мысли и сердце", "Записки из будущего". Медика награждали Государственной премией УССР в области науки и техники, премией Украины в области науки и техники. Имеет звание академика Национальной академии наук Украины и почетного гражданина Киева. В честь выдающегося хирурга даже назвали малую планету №2948.

Могила Николая Амосова

Николай Амосов умер в 2022 году от инфаркта миокарда. С выдающимся хирургом прощались в большом зале Национальной академии наук Украины в Киеве. Провести ученого в последний путь пришли немало политиков, ученых, общественных деятелей, коллег и пациентов. В частности, на похоронах были Леонид Кучма, Виктор Янукович, Евгений Марчук, Владимир Литвин. Интересно, что тогда свои соболезнования передал президент страны-агрессора Владимир Путин.

Николая Амосова похоронили на Байковом кладбище в столице, недалеко от могилы известного тренера "Динамо" Валерия Лобановского. Кардиохирургу установили высокий памятник, воспроизводящий якобы ученый обнимает себя. А позади него разместили огромный шар, на котором изобразили ритм сердца. Чтобы почтить кардиохурирга, на могилу Амосова периодически приносят цветы и лампадки.

Фото: М. И. Жарких

Фото: М. И. Жарких

Фото: М. И. Жарких

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