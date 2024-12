Один – рокер, другой – бизнесмен: как выглядят бывший и нынешний зяти Юлии Тимошенко

Дочь политики вышла замуж второй раз 10 лет назад

У народной депутатки от "Батькивщины" Юлии Тимошенко есть уже трое внуков, которых родила ее дочь Евгения. Сейчас женщина состоит в браке с предпринимателем Артуром Чечоткиным, и это ее второй официальный мужчина.

"Телеграф" расскажет больше о зятях Юлии Тимошенко и что о них известно.

Шон Карр – что известно

Первым избранником Евгении Тимошенко стал британский рокер Шон Карр. В 80-х он был соучредителем группы Paris In The Fall 4 года. Одно время выступал с группой Jellyfish Kiss и был соучредителем коллектива FTW

В 2005 году Карр основал группу в Украине под названием Death Valley Screamers, участниками которой стали двое британцев и трое украинцев. В основном они выступали на байкерских фестивалях.

Death Valley Screamers выпустили три альбома: Just Crazy, Just Crazy, Big Fish и Back In The Doghouse. А трек Fallen Friends группа посвятила шахтерам, работа которых поразила рокера. Также коллектив поддерживал "Блок Юлии Тимошенко" на парламентских выборах. Одно время Карр был ведущим на Radio Rocks.

С Евгенией Тимошенко Шон Карр познакомился в начале 2000-х годов в Египте. Уже через несколько месяцев мужчина переехал жить в Украину. Их брак длился 7 лет. В 2012 году супруги развелись. В прессе писали, что возможной причиной разрыва была сосредоточенность Евгении на освобождении своей мамы, Юлии Тимошенко, из тюрьмы. После развода Евгения получила дом в Днепре и ресторан Ciro’s Pomodoro, а Шон — автомобиль Ford.

Позже рокер женился на британке Мэри Хилл, у них появился сын Джексон. В 2018 году Шон Карр умер от внутреннего кровотечения. Ему было 49 лет.

Артур Чечеткин — что известно

Второй раз Евгения вышла замуж за предпринимателя Артура Чечоткина в 2014 году. Они познакомились в 2010 году в одесском клубе, когда Евгения еще состояла в браке с Шоном Карром.

Пара отпраздновала помпезную свадьбу в НСК "Олимпийский" на 200 человек. Поговаривали, что на празднике выступала певица Тина Кароль, а само торжество проходило в стиле "Великого Гэтсби".

Артур Чечеткин родился в 1982 году в Одессе. В течение 15 лет проживал в США. Мужчина занимается недвижимостью, в том числе в Нью-Йорке на него зарегистрировано 7 квартир. У супругов трое детей — Ева, Давид и Адам.

В сентябре 2022 года Юлию Тимошенко вместе с зятем увидели в Вене. Есть информация, что Чечеткин вместе с Евгенией и детьми проживает в Дубае.

Также поговаривали, что политик отдыхала в Италии в 2024 году с дочерью, зятем и внуками. Каждый из домов, которые арендовала семья, стоил по 80 тысяч евро. Хотя сама нардеп отрицала такую информацию.

