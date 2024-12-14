"Мягкая украинизация" завершается. Почему школьников заставят разговаривать на украинском вне уроков

Закон "Об образовании" гласит, что языком образовательного процесса является государственный

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №12086, обязывающий учащихся разговаривать на украинском не только на уроке, но и на перемене, школьном дворе, стадионе и т.п. является способом продвижения государственного языка, а не запрета других языков. Однако он должен сигнализировать, что период "мягкой украинизации" завершается.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. По его словам, школьная перемена тоже является частью образовательного процесса.

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— Тут речь идет не о принуждении как едином механизме, а о продвижении и мотивировании использовать государственный язык, — говорит эксперт по вопросам образования. — Во время войны очень сильно изменилось отношение к таким моментам, которые условно называют "мягкой украинизацией". На мой взгляд, мы вышли из того состояния, когда можем ограничиться уговорами. Государственность, язык, нужно защищать, а защита означает, что нужно делать то, что не нравится нападающему. Сознательно игнорирующий государственный язык является нападающим. От него нужно защищаться.

Первый образовательный омбудсмен отмечает, что законопроект не содержит никаких запретов, но определяет правила, общие принципы общения в учебных заведениях именно на государственном языке.

— У нас давно работает закон "Об образовании", гласящий, что языком образовательного процесса является государственный. Перемена является частью образовательного процесса, — говорит Сергей Горбачев. — Тут, правда, возникают дискуссии, но я смотрю на реальный, живой процесс жизни школы и понимаю, что перемене является частью образовательного процесса, а значит, на перемене дети должны общаться на государственном языке. И важность этого законопроекта заключается в том, что он устанавливает правила и привлекает общественное внимание. Язык важен, его нужно защищать и, по моему мнению, период "мягкой украинизации" завершается.

Педагог привел в качестве аналогии закон о противодействии буллингу, принятый шесть лет назад.

— Он "подсветил" проблемы, заставил педагогов, родителей, обратить внимание на страшную проблему травли в школе. Говорить, что этот закон за шесть лет преодолел буллинг, было бы, мягко говоря, неправдой. Но это не значит, что мы должны сложить руки, — резюмировал эксперт.

"Телеграф" ранее писал, что грозит нарушителям запрета русского языка в школах и что об этом думают в Верховной Раде.