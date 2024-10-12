Сфера образования также является сферой общественных отношений

Об украинском языке на переменах в школе.

Как человек, за плечами которого десятимесячное учительство в средней школе, считаю, что имею право это прокомментировать.

Во-первых, давайте не забывать, что сфера образования – это сфера общественных отношений. Безотносительно к форме собственности учебного заведения — государственной, коммунальной или частной.

Во-вторых, перерывы между уроками являются неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса.

Это отношения учителя и учащегося, отношения учителей между собой и отношения учащихся между собой.

И кажется не менее странным, когда время на перерывах в образовательном процессе приравнивают к обеденному перерыву (времени отдыха) в трудовых отношениях. Как говорят в Одессе, "это две большие разницы".

В-третьих, в семье, с друзьями, с Богом (Аллахом, Буддой) или с собственной совестью разговаривайте на каком угодно языке, хоть на эсперанто.

Частная (личная) сфера жизни человека гарантируется Конституцией и вообще не является и не может являться предметом законодательного регулирования со стороны государства.

В-четвертых, на тридцать четвертом году независимости, когда всегда существовал единый государственный язык, уже наконец-то прекращайте ныть на тему украинского языка.

Нам говорили, что кинотеатры не могут быть на украинском, потому что не будут ходить зрители. Ходят.

Нам говорили, что газеты и журналы нельзя издавать на украинском, потому что это экономически невыгодно и рекламодатели не будут платить деньги. Выгодно и платят.

Нам заявляли, что на радио не может быть качественных украиноязычных песен, потому что никто не будет слушать. Есть качественные песни и их слушают.

Уже даже иногда казалось, что это колониальное малороссийство и хохлячество в головах людей никак не закончится.

На оккупированных территориях, даже в преимущественно украиноязычных частях Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, русский язык — язык государства-агрессора, которым убивают и пытают украинцев, присутствует тотально — в школе и на работе, во всех общественных местах, с любой какого утюга раздается только русский язык. Об этом и другом лучше всего могут рассказать попавшие в оккупацию украинцы.

Кто очень сильно изнывает от украинского слова, то стоило выехать туда, где вас осчастливят на русском языке — в Россию или Беларусь, а не тянуть "Русский мир" в Украину. Вслед за "Русским миром", как показала наша новейшая история, всегда приходят с оружием в руках Ваньки из Рязани и Тулы.

Поэтому еще раз повторюсь: прекращайте ныть.

Пора уже перестать быть малороссами и хохлами.

Имейте уже наконец-то национальное достоинство!

Источник: пост Магеры в Facebook.