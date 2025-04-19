Некоторым военным уменьшили нагрузку во время подготовки. Для кого действуют новые правила

Программу базовой общей военной подготовки изменили для бойцов, которые были "ограниченно годны"

Для военных, которые имели ранее статус "ограниченно годные" и проходят службу исключительно в тыловых частях, обновили программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Им ограничили нагрузку во время обучения.

С 1 мая 2025 года военные, которые раньше были "ограниченно пригодными" будут проходить БОВП по обновленной программе. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на принятое решение Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Новые правила, которые снизят нагрузку во время БОВП, касаются военных, которые пригодны к службе в:

частях обеспечения;

подразделениях охраны;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

высших военных учебных заведениях;

учебных центрах;

учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны;

Новая программа предусматривает следующие изменения:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

В сообщении отмечают, что такие нововведения касаются бойцов, призванных на службу недавно и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

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