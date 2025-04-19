Не прячте теплые вещи: синоптики предупредили об очередном изменении погоды после Пасхи

Аномальная жара скоро закончится

На этой неделе в Украине царит по-настоящему теплая погода. Термометры показывают температуру, больше напоминающую май, чем апрель.

Солнце радует украинцев в канун Пасхи, однако такая радость будет длиться недолго. Об этом предупреждают украинские синоптики, прогнозируя резкое изменение погоды в конце месяца.

По словам синоптика Виталия Постриганя, сейчас атмосфера разделена двумя разными барическими образованиями. Поэтому Западная и Южная Европа испытывают влияние "циклонической системы". Интересно, что в Испании сейчас прохладнее, чем в Украине, днем там всего 8-15 градусов тепла. А Италия уже готовится к сильным ливням.

Между тем, в Украине ситуация совсем другая. С 18 по 22 апреля мощный антициклон будет блокировать дождевые циклонические вихри. Ночью будет тепло – от +7 до +12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +19-24 градусов.

"По предварительным прогностическим расчетам, в конце апреля погода изменит свой аномально теплый сценарий", — предупредил Виталий Постригань.

Синоптик Наталья Диденко также подтверждает, что на Пасху, 20 апреля, погода будет теплой и солнечной. Однако уже на следующей неделе, ближе к поминальным дням, ситуация может измениться.

"26-27 апреля возможно похолодание и дожди", — отметила Диденко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда непогода в Киеве может испортить настроение. Уже в ближайшие дни погода в столице с мокрой и облачной сменится ясной и теплой, хотя ветры останутся.