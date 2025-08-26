Операция "Отрезать газ": как задушить российскую военную машину и заставить Путина страдать

"Телеграф" рассказывает, какие еще в России есть важные объекты газотранспортной системы, почему Путин должен трястись через "Ямальский крест" и как он превратил страну в бензоколонку

Завод российского "Новатека" в порту Усть-Луга приостановил работу после удара украинских дронов. Комплекс полностью прекратил перерабатывать сырье в топливо.

"Телеграф" рассказывает, какие еще объекты российской газотранспортной системы остаются ключевыми для финансирования войны против Украины и почему они важны для кремлевской военной машины.

Как ударить по кошельку агрессора

Усть-Луга как выглядит

Работа комплекса была полностью остановлена после атаки украинских дронов. Комплекс "Усть-Луга" имеет три перерабатывающих блока мощностью три миллиона тонн в год каждый. Он перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нефть, реактивное топливо, компонент судового топлива и газойль.

По данным двух источников Reuters, по крайней мере один перерабатывающий блок был поврежден в результате пожара. Два других источника утверждают, что пожар повредил сразу два перерабатывающих блока. Поэтому "Новатек" вынужденно уменьшит экспорт нефти и может возобновить поставки непереработанного стабильного газового конденсата на международные рынки.

Попадание по комплексу "Усть-Луга"

В январе 2024 года на терминале "Новатека" в Усть-Луге также произошел пожар в результате двух взрывов. После этого завод также приостановил переработку конденсата, восстановить ее удалось только 11 февраля 2024 года.

По данным LSEG, в 2025 году "Новатек" экспортировал в среднем около 420 тысяч тонн нефти в месяц из порта Усть-Луга в азиатские страны — Сингапур, Малайзию, Тайвань и Китай. С января по июнь 2025 комплекс переработал 4,2 миллиона тонн газового конденсата.

Морской терминал в Усть-Луге в Ленинградской области является одним из ключевых логистических хабов РФ на Балтийском море. Комплекс в Усть-Луге является одним из самых больших в Европе и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа ежегодно. Он также производит сжиженный газ, этан и пропан-бутан.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, введенный в эксплуатацию в 2013 году, позволяет не только перерабатывать сырье, но и переваливать стабильный газовый конденсат для поставок за границу.

"Северный поток": болевая точка на дне Балтии

Северный Поток-1 и 2

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" когда-то обеспечивали поставки газа из месторождений Западной Сибири в Европу. Общая протяженность российской части составляла около 900 км, а проектная мощность обеих веток – 55 млрд кубометров в год.

Поставки газа прекратились 31 августа 2022, официально на три дня для технического обслуживания. Однако со 2 сентября 2022 года поставки не возобновлялись. "Северный поток-2" является недействующим после диверсии — магистральный газопровод протяженностью 1234 км по дну Балтийского моря сейчас не функционирует.

В январе 2025 года Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод "Северный поток-2". Работы могут быть проведены во втором или третьем квартале 2025 года и продлятся две-три недели.

"Сила Сибири" — новая любовь Пекина и Москвы

Газопровод "Сила Сибири"

Газопровод "Сила Сибири" стал основным маршрутом для экспорта российского газа на восток после потери европейских рынков. Магистраль протяженностью 2159 км с экспортной мощностью 38 млрд кубометров газа в год открыли в декабре 2019 года.

В 2024 году "Газпром" перевыполнил план по экспорту газа в Китай, а с 1 декабря суточные поставки вывели на максимальный контрактный уровень. К маю 2025 года "Газпром" поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай первые 100 млрд кубометров газа.

Газопровод транспортирует газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии для российских потребителей на Дальний Восток и в Китай. Для российской экономики это явилось важным источником валютных поступлений после потери европейских рынков.

"Ямал-Европа": стратегическая дорога в Европу

Газопровод "Ямал-Европа"

Газопровод "Ямал-Европа" используется для экспортных поставок газа из месторождений Западной Сибири в страны Восточной и Западной Европы через территорию Беларуси. Российская часть газопровода начинается в Торжке и имеет стратегическое значение для газоснабжения Европы.

Через этот маршрут проходит около 15-20 процентов российского газового экспорта в Европу. Газопровод имеет мощность около 33 млрд кубометров в год и остается одним из действующих маршрутов поставок газа из РФ, хотя его загруженность значительно снизилась после начала войны.

Arctic LNG 2: замороженный гигант Арктики

Arctic LNG 2 почти прекратил работу

После прекращения сжижения из-за западных санкций российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на своих газовых месторождениях почти до нуля. Терминал, расположенный на полуострове Ямал, планировался как один из крупнейших проектов по производству сжиженного природного газа в России, однако осуществить полноценный запуск так и не удалось. Предприятие только рециркулирует уже добываемый газ.

Arctic LNG 2 как выглядит

Проект остановился не из-за военных действий, а из-за экономического давления. Санкции США и других западных стран фактически заблокировали работу терминала, лишив Россию одного из крупнейших источников экспортных доходов от продажи сжиженного газа.

Как не дать Путину заработать в Европе

Саратовская область является важным узлом русской газотранспортной системы. Здесь расположены линейные управления магистральных газопроводов, играющие ключевую роль в транспортировке газа и обеспечении стабильности поставок. Также здесь расположен знаменитый газопровод "Саратов-Москва", построенный в 1940-х годах для обеспечения газом жителей Москвы. Впрочем, сейчас он не работает.

Регион служит транзитным хабом для нескольких направлений российского газового экспорта. Через область проходят маршруты, соединяющие газовые месторождения Западной Сибири с европейскими потребителями и российскими внутренними регионами.

"Ямальский крест": игла Кощея российской газовой империи

Ямальский крест, где расположен, карта

Но самый большой страх россиян вызывает так называемый "Ямальский крест" — место пересечения 17 российских газопроводов высокого давления. Этот узел стал настоящей иглой Кощея для всей энергетической системы РФ, ведь оттуда зависит функционирование большинства газотранспортных артерий страны.

Уникальность этого объекта состоит в том, что он объединяет практически все основные газовые потоки из месторождений Ямала и Западной Сибири. Если этот узел будет выведен из строя, это парализует работу большого числа российской газовой системы и лишит Кремль основного источника финансирования войны. А еще – лишит Москву возможности производить взрывчатку – стратегический компонент для ракет и боезарядов.

Для производства взрывчатки требуются толуол, серная и азотная кислоты. Все предприятия, производящие толуол, получают его из нефти. Все заводы в РФ, производящие азотную кислоту, получают ее из аммиака, который производят из природного газа. Вся российская взрывчатка – это нефть и газ, которые очень хорошо горят. То есть здесь выходит замкнутый круг.

Ямальский крест расположен на реке Права Хетта, недалеко от поселка Пангода,

Ямальский крест расположен на реке Права Хетта, недалеко от поселка Пангода. Именно здесь одним точным ударом по российской тундре можно отрезать 85% добычи природного газа РФ.

Кому принадлежит газовая империя Путина

Большинство объектов газотранспортной системы России принадлежат ПАО "Газпром" — государственному гиганту, контролирующему основные газовые артерии страны. Компания монополизировала транспортировку газа по трубопроводному транспорту и экспорт сжиженного природного газа.

Однако другие компании также эксплуатируют газопроводы в отдельных регионах. "Роснефть" и "Норильскгазпром" имеют собственные газотранспортные активы, обслуживающие локальные нужды и специализированные проекты.

"Новатек" стал самым крупным частным производителем газа в России и основным игроком на рынке сжиженного природного газа. Именно его активы в Усть-Луге стали очередной целью для украинских дронов, систематически разрушающих российскую энергетическую инфраструктуру.

От бензоколонки зависит страна: парадокс Путина

Совершенно одинаковая тупость двух диктаторских режимов – российского и иранского – поражает даже опытных аналитиков. Они управляют странами-бензоколонками, в которых все зависит от топлива — нефти и газа, которые очень хорошо горят.

Украина может сделать с Россией то же, что Израиль с Ираном — отправить агрессора в экономический коллапс, просто уничтожив газовые заводы и терминалы, на которых держится вся экономика страны.

Бензоколонка Россия напала на Украину, имея уязвимую экономику в мире — полностью зависимую от экспорта энергоносителей. Каждый удар по газоперерабатывающим заводам, терминалам и ключевым узлам газотранспортной системы бьет прямо по кошельку главы России и его возможностям финансировать войну.

Ранее "Телеграф" писал также об еще одном важном для России газопроводе — "Турецком потоке". Его атаковали дроны.