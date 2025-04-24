Госсекретарь США гневно отреагировал на слухи о снятии санкций с газопровода "Северный поток-2"

США опровергают информацию о снятии санкций с газопровода России

Государственный секретарь США Марко Рубио категорически опроверг информацию, опубликованную изданием Politico, по поводу возможного снятия санкций с российского газопровода "Северный поток-2". Он заявил, что ни он, ни специальный посланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали ослабление санкционного режима против России в рамках каких-либо соглашений с Украиной.

"Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки", — написал Рубио в социальной сети X.

Ранее Politico со ссылкой на пять информированных источников сообщило, что Стив Виткофф якобы предложил отменить санкции в отношении "Северного потока-2". По данным издания, против этой инициативы выступили государственный секретарь Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергум.

Один из источников издания также отметил, что возможное возвращение России статуса главного поставщика энергоресурсов в Европу могло бы стать "кровавой баней" для американских компаний, добывающих нефть и газ.

Также ранее "Телеграф" писал, что газопровод "Турецкий поток" атаковали дроны. Что известно о последствиях удара.