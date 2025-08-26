Прав у россиян все меньше: Кремль запустил процедуру выхода еще из одной важной конвенции

В украинском сегменте сети уже "поздравляют" россиян

Российский режим принял решение денонсировать еще одну конвенцию, касающуюся прав человека. Речь идет о европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечном или унижающем достоинство обращении или наказании: РФ уже начала процедуру выхода из конвенции.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times. А соответствующий документ за авторством российского премьер-министра Михаила Мишустина уже опубликован на сайте российского правительства.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", — говорится в постановлении.

В сети уже "поздравили" российских граждан с этим решением российского правительства. Теперь, шутят украинцы, у швабры будет гораздо больше прав, чем у рядового россиянина.

